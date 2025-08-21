Судьи Карасев, Левников, Иванов и Сухой наказаны. Они не будут работать в 6-м туре РПЛ

Ричмонд
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.80
П2
1.81
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.26
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.65
П2
1.93
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.80
П2
9.87
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
16.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.30
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.10
П2
4.95
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.66
П2
2.29
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.54
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.45
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.95
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.49
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.25
П2
2.11
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.23
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
38.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.65
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.22
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.52
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.62
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.06
П2
3.57
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.77
П2
2.12
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.45
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.31
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.63
П2
10.50
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.70
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.46
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.05
П2
2.11
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.72
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.45
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.22
П2
2.21
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.56
П2
4.73
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
20.00
X
8.40
П2
1.12
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
27.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.15
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Легия
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Судьи Карасев, Левников, Иванов и Сухой наказаны. Они не будут работать в 6-м туре РПЛ

Департамент судейства и инспектирования РФС опубликовал список назначений арбитров на игры 6-го тура чемпионата России.

Источник: AP 2024

В нем отсутствуют опытнейшие Сергей Карасев, Кирилл Левников, Сергей Иванов, а также Алексей Сухой.

По данным «СЭ», Карасев, видимо, наказан за решение не назначить пенальти в пользу «Акрона» на 69-й минуте его матча с «Оренбургом» (1:2), когда мяч попал в руку Даниле Хотулеву, отлетев от его же ноги. По неофициальной информации, Милорад Мажич, несмотря на введение новой трактовки в этом сезоне, в данном моменте признал вердикт рефери ошибочным.

Левников отправлен на отдых за ошибки в игре «Динамо» — ЦСКА (1:3). Иванов работал на играх «Ахмат» — «Крылья Советов» (3:1, АВАР) и «Динамо» — ЦСКА (ВАР). Сухой выполнял функции ВАР во время встречи в Грозном, где был ошибочно не назначен пенальти в пользу самарцев.

Автор: Александр Бобров