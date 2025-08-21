Судьи Карасев, Левников, Иванов и Сухой наказаны. Они не будут работать в 6-м туре РПЛ

В нем отсутствуют опытнейшие Сергей Карасев, Кирилл Левников, Сергей Иванов, а также Алексей Сухой.
По данным «СЭ», Карасев, видимо, наказан за решение не назначить пенальти в пользу «Акрона» на 69-й минуте его матча с «Оренбургом» (1:2), когда мяч попал в руку Даниле Хотулеву, отлетев от его же ноги. По неофициальной информации, Милорад Мажич, несмотря на введение новой трактовки в этом сезоне, в данном моменте признал вердикт рефери ошибочным.
Левников отправлен на отдых за ошибки в игре «Динамо» — ЦСКА (1:3). Иванов работал на играх «Ахмат» — «Крылья Советов» (3:1, АВАР) и «Динамо» — ЦСКА (ВАР). Сухой выполнял функции ВАР во время встречи в Грозном, где был ошибочно не назначен пенальти в пользу самарцев.
