Судьи Карасев, Левников, Иванов и Сухой наказаны. Они не будут работать в 6-м туре РПЛ

По данным «СЭ», Карасев, видимо, наказан за решение не назначить пенальти в пользу «Акрона» на 69-й минуте его матча с «Оренбургом» (1:2), когда мяч попал в руку Даниле Хотулеву, отлетев от его же ноги. По неофициальной информации, Милорад Мажич, несмотря на введение новой трактовки в этом сезоне, в данном моменте признал вердикт рефери ошибочным.