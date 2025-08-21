Главный тренер «Зенита» Семак: это не тот старт в РПЛ, на который мы рассчитывали

— Сложный вопрос. Думаю, мы должны заниматься своим делом. Будет игра — очки придут. Конечно, это не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию — работать, трудиться и набирать очки, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.