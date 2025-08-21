Главный тренер «Зенита» Семак: это не тот старт в РПЛ, на который мы рассчитывали

«Зенит» одержал только одну победу в первых пяти турах чемпионата России по футболу.
— Давит ли на команду место в таблице?
— Сложный вопрос. Думаю, мы должны заниматься своим делом. Будет игра — очки придут. Конечно, это не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию — работать, трудиться и набирать очки, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый.
Деян Станкович
Сергей Семак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
18′
Жедсон Фернандеш
(Кристофер Мартинс)
38′
Матео Кассьерра
15′
Александр Соболев
63′
Эсекиэль Барко
88′
Матео Кассьерра
14′
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
43′
76′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
70′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
76′
91
Антон Заболотный
9
Манфред Угальде
76′
7
Пабло Солари
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
43′
50′
8
Маркус Вендел
5
Вильмар Барриос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
9
Сантос да Силва Жерсон
64′
17
Андрей Мостовой
30
Матео Кассьерра
46′
66
Роман Вега
77′
11
Луис Энрике
58′
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
46′
7
Александр Соболев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
