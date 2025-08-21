Что ждать от Куэсты в «Спартаке»? У него был сложный год, но это вице-чемпион Америки, которого сравнивали с Барези

Рост защитника не должен смущать
В первых оценках трансфера Карлоса Куэсты в «Спартак» пока преобладает скепсис. Так что самое логичное — разобраться со списком претензий по пунктам. Начнем с того, что бросается в глаза, а именно — с не самых внушительных габаритов колумбийца. Его рост действительно не велик — 178 сантиметров. И когда Карлос переезжал в Европу, ряд экспертов по южноамериканскому футболу склонялись к тому, что именно это стало причиной отсутствия предложений из топ-5 лиг.
Зато среди претендентов на защитника фигурировали «Брюгге» и «Аякс», где в свое время никого не смущали габариты будущего чемпиона мира Лисандро Мартинеса, который ниже Куэсты на три сантиметра. Впрочем, аргентинец — уникум, а в Бельгии, представляя новичка «Генка», цитировали давно живущего в Бразилии английского журналиста Тима Викери, который был настолько впечатлен игрой колумбийца, что сравнил его с великим итальянцем Франко Барези. Перебор, конечно, но факт примечательный.
«На поле это не так заметно. Он выигрывает много верховых единоборств и обладает солидным прыжком», — говорил про рост Куэсты эксперт, отмечая его скорость, умение действовать в отборе и позиционную игру.
Еще есть мнение, что колумбиец максимально комфортно чувствует себя в тройке центральных защитников. Только репутацию себе на родине Карлос зарабатывал в классической схеме с четверкой игроков обороны. Причем иногда выходил в роли правого латераля. Да и в Бельгии все начиналось с тандема с партнером по сборной Лукуми. Именно эта парочка в день премьеры Куэсты в ЛЧ засушила атаку «Наполи», который тогда тренировал Карло Анчелотти (0:0). А на тройку «Генк» периодически переходил при Воуте Вранкене. Тот ставил очень яркий и атакующий футбол, местами даже авантюрный, и Куэста с его скоростью был важен при высокой линии обороны, а в тройке центральных заслужил очень лестные оценки.
Так что для стремящегося быть тактически вариативным «Спартака» качества Карлоса будут полезны. Что действительно может стать проблемой — необходимость перезапускать карьеру после крайне сложного прошлого сезона. Перед его началом летом 2024 года в Бельгии только и говорили об уходе игрока и последнем годе контракта. Писали даже об официальном предложении «Торино», но сам футболист, став отцом, уверял, что ни о чем подобном не думает и в первую очередь сосредоточен на семье.
Вот только карьерный график впервые пошел вниз. Возглавивший «Генк» немец Торстен Финк делал ставку на других игроков, и многие удивлялись, как бельгийский клуб смог выручить за резервиста 8 миллионов евро. Возможно, повлияло еще и наличие предложения из мексиканского «Монтеррея», где Куэста мог стать партнером Серхио Рамоса. В «Галатасарае» же колумбиец коллекционировал ошибки и слушал свист фанатов. Так что в Москве для Куэсты все начнется с нуля.
Футбольный отец
Между тем дела Куэсты до этого складывались если не прекрасно, то очень хорошо. Уже в 17 лет знаменитый колумбийский тренер Рейнальдо Руэда перевел его в главную команду «Атлетико Насьональ». А дебют в основе пришелся на исторический 2016 год, когда клуб из Медельина выиграл Кубок Либертадорес. На данный момент это последний случай, когда главный клубный трофей континента завоевали не бразильцы или аргентинцы. Юный Куэста наблюдал за тем триумфом со стороны, только осваиваясь среди опытных мастеров. Зато в оставшейся части сезона он провел полтора десятка матчей в национальном первенстве, а в 18 лет был уже твердым игроком основы.
Карлос выступал за сборные всех возрастов, начиная с команды U-17. Пиком же стала молодежка, в которой он был капитаном и в этой роли съездил на МЧМ-2019, где Колумбия дошла до четвертьфинала. А в главную команду страны его впервые пригласил Руэда, который, по признанию футболиста, за пределами поля для него как отец. И если за бронзовым Кубком Америки-2021 Куэста наблюдал со скамейки запасных, то потом стал играть регулярно. И это — при высочайшей конкуренции в центре обороны. Причем в первых матчах он выходил вместо более опытного Давинсона Санчеса, а колумбийские СМИ назвали дебютанта ключевой фигурой обороны в отборочных матчах ЧМ-2022 против Бразилии и Уругвая. Обе завершились нулевыми ничьими.
«Мечта каждого игрока, как правило, заключается в том, чтобы соревноваться на самом высоком уровне. Это игроки, которые выступают в лучших командах, и когда ты здесь, ты понимаешь, что мечта сбылась. В конце концов, это награда за годы упорного труда», — говорил тогда Куэста.
А Руэда, вспоминая, как заметил талант Карлоса в юном возрасте, отмечал его профессионализм и подчеркнул: «Я уверен, что он продолжит совершенствоваться. Это очень умный игрок с отличным балансом. Он знает, над чем ему нужно работать, и для колумбийского футбола очень важно иметь игрока с такими характеристиками. Надеюсь, мы сможем наслаждаться его игрой еще долгие годы».
И в сборной дела у Куэсты до недавнего времени складывались отлично. При Несторе Лоренсо Колумбия мощно проходит отборочный цикл ЧМ-2026, а также дошла до финала Кубка Америки-2024, где спартаковский новичок пропустил только игру первого тура. Помогла, конечно, травма Лукуми, но даже после восстановления защитника «Болоньи» позиции Куэсты остались крепкими.
Правда, из заявки на июньские отборочные матчи Карлоса в последний момент исключили. Так что в «Спартаке» ему придется еще и отвоевывать утраченные позиции в сборной. За РПЛ Лоренсо следит внимательно. Кордоба, Кастаньо и Карраскаль подтвердят, поэтому все зависит от того, насколько хорош будет Куэста в красно-белой футболке. А мировое первенство, на которое Колумбия обязана оформить путевку в сентябре, — отличная мотивация.
Андрей Кузичев