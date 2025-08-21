Что ждать от Куэсты в «Спартаке»? У него был сложный год, но это вице-чемпион Америки, которого сравнивали с Барези

Еще есть мнение, что колумбиец максимально комфортно чувствует себя в тройке центральных защитников. Только репутацию себе на родине Карлос зарабатывал в классической схеме с четверкой игроков обороны. Причем иногда выходил в роли правого латераля. Да и в Бельгии все начиналось с тандема с партнером по сборной Лукуми. Именно эта парочка в день премьеры Куэсты в ЛЧ засушила атаку «Наполи», который тогда тренировал Карло Анчелотти (0:0). А на тройку «Генк» периодически переходил при Воуте Вранкене. Тот ставил очень яркий и атакующий футбол, местами даже авантюрный, и Куэста с его скоростью был важен при высокой линии обороны, а в тройке центральных заслужил очень лестные оценки.