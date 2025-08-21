Суперэффективный бомбардир — у новичка РПЛ. Где «Балтика» нашла Хиля?

Также Маргарян детально объяснял мотивацию подписания именно Хиля. В сезоне-2023/2024 он сравнивал его с другими нападающими колумбийской лиги, которая, со слов менеджера, коррелируется с РПЛ. Там Брайан был среди худших по единоборствам в атаке (хоть и скаутский отдел не был согласен с такой оценкой), при этом он часто вступал в верховую борьбу и принимал длинные передачи чаще 87% нападающих. Был одним из лучших по количеству ударов, касаний в штрафной и лучше 68% игроков в плане реализации. В целом за два года в чемпионате Колумбии он провёл 69 матчей и сделал 9+5 по «гол+пас». А Маргарян добавлял, что рассчитывает получить от игрока «мощь и голы». Но то, что дал Хиль, вряд ли ожидал увидеть даже он. В первых пяти встречах в Первой лиге Брайан сделал 3+2. А в восьмой добавил ещё одну голевую передачу. Он быстро стал первой опцией Талалаева. А общественность полюбила его за постоянную неуступчивость и желание проявить себя.