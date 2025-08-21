Прострелял доллары, обиделся и деградировал: как выживает Александр Соболев

Будущий Дзюба
В последнем матче РПЛ Соболев напомнил, почему когда-то его считали одной из самых ярких надежд российского футбола. Петербуржцы избежали поражения, а сам нападающий вновь оказался в центре внимания. История иронична: именно в форме «Спартака» Соболев когда-то пережил свой лучший период.
С ромбиком на груди он прошел путь от «спорного трансфера» до нападающего, которого ждали. Сезон 2020/21 стал пиком: 14 голов в чемпионате, 15 — во всех турнирах. Тогда его называли «будущим Дзюбой» и считали готовым лидером сборной. В сезонах 2021−2023 он не опускался ниже двузначных показателей по голам: 13−15 мячей за сезон становились для него нормой. Он стабильно входил в число лучших нападающих РПЛ, получал звания «игрок месяца», а его фамилия звучала в связке с надеждами на отъезд в Европу.
За него долго держались. Но переход в «Зенит» стал испытанием: статус «первого номера» в Петербурге не дают никому, конкуренция выше. В какой-то момент казалось, что Соболев утонул в собственных амбициях и чужих ожиданиях.
Вроде бы мелочи: эмоции на поле, споры с судьями, желтые карточки на ровном месте. Потом — нестабильность: дубль сегодня и тишина на три тура вперед. Болельщики начали ворчать, СМИ критиковать.
К 2024 году ситуация окончательно обострилась. В клубе знали: Соболев ведет переговоры с «Зенитом». «Спартак» отстранил его от тренировок, официально объяснив это «подготовкой к переходу». Болельщики обвинили в предательстве. Оказалось, что не только Москва его провожала с обидой, но и Петербург встречал с недоверием. Сезон 2024/25 оказался провальным: 23 матча в РПЛ и всего 4 гола. Он установил личный антирекорд по числу игр без забитого мяча, а недоброжелатели с удовольствием напоминали, что «предатель» сам себя наказал.
Сколько долларов прострелял?
Проблема была не только в цифрах, но и в характере. Соболев всегда играл «на нервах». Если в «Спартаке» его экспрессия воспринималась как часть образа, то в «Зените» это стало минусом. В Петербурге ждали спокойного лидера, а получили вспыльчивого парня. Появились разговоры о том, что конкуренция и давление выбили его из колеи. Позже начали всплывать слухи о серьезных проблемах с психологией.
Усугублял свое положение и сам Соболев, который никогда не скрывал увлечения видеоиграми. Летом 2024-го, подвисая между «Спартаком» и «Зенитом», он провел в Dota 2 больше 1200 минут — почти столько же, сколько затем на поле за весь сезон в Петербурге. Любовь к играм стоила и денег: около $700 в CS: GO и больше $8300 в Dota 2.
Для одних все это выглядело как обычное хобби футболиста, способ снять напряжение. Другие же видели в статистике и тратах тревожный знак. Сам нападающий-геймер утверждает, что тратит на стрелялки «по два-три часа максимум». Но в этом есть сомнения.
От реальности Соболев продолжал бежать, объявив в октябре 2023-го бойкот журналистам из-за раздраженности инсайдерскими публикациями о конфликте с Гильермо Абаскалем: «Вы же с источниками общаетесь — я с прессой больше не общаюсь». После этого он больше полугода демонстративно игнорировал микст-зону. В сентябре 2024-го после перехода в «Зенит» вроде бы снял бойкот, заявив, что снова готов общаться, но так и не останавливался в микст-зонах. А после недавней игры в Москве против «Спартака» резко отрезал: «Ни в коем случае». Формально — отменил, по факту — продолжил. Это тоже похоже на защитный механизм.
«Мама не хотела бы, чтобы я был размазней»
Несколько лет назад Александр пережил личную боль. Летом 2020-го года умерла его мать Светлана Соболева. Тогда он в первом же туре забил «Сочи» и показал всем футболку с мамой, за что получил желтую карточку от судьи Василия Казарцева. позже арбитр принес свои извинения и соболезнования футболисту. С тех пор форвард посвящает все свои голы ей и не скрывает слез: «Она бы не хотела, чтобы я был размазней, чтобы долго переживал. Поэтому я собрался и продолжил работать дальше. Думаю, она хотела этого. Конечно, я в трауре, но она хотела, чтобы я был сильным. Думаю, она гордилась бы… гордится мной».
Об их последнем разговоре он рассказал Sport24:
«Это было, когда меня не вызвали в сборную. Она позвонила: “Ничего страшного, не переживай. Все наладится”. Это был наш последний разговор».
Родители с детства старались дать ему все необходимое для развития. Отец, Сергей Соболев, многократный чемпионом барнаульских турниров по футболу, в повседневной жизни работал на заводе. Мама работала тренером по аквааэробике. Когда «Томь» захотела пригласить юного Сашу, барнаульское «Динамо» запросило за трансфер порядка 250 тысяч рублей. Для томского клуба сумма оказалась неподъемной. Тогда семья взяла деньги в долг, чтобы сын получил шанс пробиться в большой футбол.
«Мама всегда говорила, что все сложится хорошо, я попаду в “Спартак” и в национальную команду. В детстве я над этим смеялся, но она оказалась права. К сожалению, вживую мама не увидела мой первый гол за сборную, не порадовалась со мной второму месту “Спартака”. Хотя, думаю, она в любом случае все видит… Теперь хочу выиграть Кубок и посвятить победу маме», — вспоминал Соболев в интервью пресс-службе «красно-белых».
В новогоднюю ночь 2016 года он познакомился со своей будущей женой Еленой. Роман развивался стремительно: уже 23 июля того же года они поженились, а в 2017 году у пары родился сын Сергей. Семья для Соболева всегда была опорой.
Его история далека от финала. Несмотря на все кризисы и критику, он по-прежнему забивает и способен влиять на ход матчей. Его важнейшие голы за «Зенит» — доказательство того, что класс не исчез. Ему 28 лет, а по нынешним меркам это возраст расцвета. А как использовать его сильные стороны, забота не только игрока, но и главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Насколько они оба друг друга понимают, никто из них не признается.
Возможно, в «Ростове», «Рубине» и даже сегодняшнем «Динамо» Валерия Карпина Александру было бы понятнее, там бы он мог почувствовать себя ключевой фигурой в атаке, но в «Зените» каждый футболист должен быть многогранным. Если он справится с давлением, а тренер встроит его в свою атакующую модель, с которой у команды проблемы, Соболев способен вернуть репутацию лидера. Примеры Дзюбы и Ивана Сергеева доказывают, что именно в «Зените» нападающий делает лучший рывок в карьере.
Аделя Зиатдинова