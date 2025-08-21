Прострелял доллары, обиделся и деградировал: как выживает Александр Соболев

Несколько лет назад Александр пережил личную боль. Летом 2020-го года умерла его мать Светлана Соболева. Тогда он в первом же туре забил «Сочи» и показал всем футболку с мамой, за что получил желтую карточку от судьи Василия Казарцева. позже арбитр принес свои извинения и соболезнования футболисту. С тех пор форвард посвящает все свои голы ей и не скрывает слез: «Она бы не хотела, чтобы я был размазней, чтобы долго переживал. Поэтому я собрался и продолжил работать дальше. Думаю, она хотела этого. Конечно, я в трауре, но она хотела, чтобы я был сильным. Думаю, она гордилась бы… гордится мной».