Выездная проверка: сможет ли «Спартак» вернуться к борьбе за высокие места

У главного тренера «Спартака» Деяна Станковича не осталось отговорок. Гостевой матч с «Рубином» — возможно, последний шанс для наставника красно-белых удержаться на своей позиции. Не менее интересным выглядит противостояние «Локомотива» и «Ростова». Столичный клуб постарается продлить свое лидерство, а Николай Комличенко — огорчить свою бывшую команду. В случае потери очков «Локо» могут обойти «Краснодар» и ЦСКА.
«Рубин» — «Спартак»
В середине июля Деян Станкович на одной из пресс-конференций заявил, что для прогресса его команде нужны два-три игрока. Позже акцентировал внимание на позиции защитника. Вообще уже слабо верится в то, что первопричина неудач «Спартака» заключается в кадрах. По уровню состав красно-белых если не сильнейший, то уж точно один из таковых во всей лиге.
Сербу везут как раз двух новичков, и оба — как раз защитники. Илья Самошников, кстати, раскрылся именно в Казани, поэтому для него этот вояж точно особенный. В целом новичок должен решить проблему на флангах — либо вытеснит Денисова, либо будет напрягать Рябчука (Самошников может сыграть на любом из краев). Только вряд ли это можно называть апгрейдом именно обороны, ведь не секрет, что Илья в первую очередь про поддержку нападения, так что в теории может выйти слева в атаке.
С Карлосом Куэстой, которого берут из «Галатасарая», всё тоже не так просто. Маловероятно, что оба выйдут в ближайшем туре, но сейчас у спартаковских боссов совесть чиста — Станковичу подвезли мощных по меркам РПЛ футболистов в каждую линию, пора уже давать результат.
«Рубин» — это серьезный экзамен. Да, в последнее время казанцы получили разгромы от ЦСКА в РПЛ (1:5) и от «Зенита» в Кубке (0:3), но в обоих матчах смотрелись не так плохо. Да и победа над «Ростовом» должна придать уверенности. Команда Рашида Рахимова традиционно сильна дома, и это плохая новость для «Спартака», которому успехи нужны здесь и сейчас.
«Зенит» — «Динамо» Мх
«Зенит» вышел на матч прошлого тура со «Спартаком» лишь с одним уроженцем РФ в составе — вратарем Денисом Адамовым. Паспорт, конечно, есть еще у Дугласа Сантоса, но посыл вы наверняка поняли. Питерцам в ближайшие годы придется здорово перекраивать обойму — новый формат лимита на легионеров не оставит других вариантов. В матче с махачкалинским «Динамо» Сергею Семаку в любом случае придется делать ставку на россиян, в том числе как раз из-за красной Дугласа.
И это решающий момент для многих футболистов «Зенита». Адамов хорошо проявил себя против «Спартака» и близок к тому, чтобы стать первым номером на постоянной основе; Мостовой проигрывает конкуренцию молодому Педро; Соболеву нужно проталкиваться через широкие спины Кассьерры с Лусиано. А ведь есть еще Глушенков, который основательно осел на скамейке запасных.
Даже не припомнится, когда еще «Зенит» был настолько независим от россиян в составе. Но это спорт, и всем вышеперечисленным остается только одно — доказывать свою состоятельность. «Динамо» Мх слабо выглядит на выезде — всего одна победа в 10 матчах в 2025-м. Так что у Семака есть повод дать шанс тем, кто в последнее время нечасто оказывался на поле.
«Локомотив» — «Ростов»
В последние недели «Локомотив» чаще всего упоминается в связи с именем Батракова. Резвый старт железнодорожников, конечно, впечатляет, но когда пишут, что к молодому российскому футболисту проявляет интерес «Манчестер Сити», это перекрывает другие инфоповоды. В такие моменты важно остудить голову и сосредоточиться на настоящем моменте. И касается это не только Алексея, но и всего «Локо». В прошлом туре красно-зеленые потеряли очки против «Балтики», спаслись только в концовке — тревожный сигнал.
Но у «Ростова» всё гораздо хуже. Особенно разочаровывает нападение: за пять туров всего три забитых мяча (меньше только у «Сочи») и 46 ударов по воротам (четвертое место с конца). Отъезд Комличенко сильно ударил по атакующему потенциалу: оказалось, что с голами туго и у Мохеби, и у Голенкова, и у новичка Сулейманова. Комличенко как раз в прошлом туре забил, однако с высокой долей вероятности уступит место в старте отбывшему дисквалификацию Воробьёву. Но встреча с бывшими партнерами в любом случае обещает стать эмоциональной.
«Динамо» — «Пари НН»
Бело-голубые при Валерии Карпине вошли в крутое пике — результаты команды за последний месяц из неудовлетворительных стремительно превращаются в катастрофические. 0:4 от «Краснодара» в Кубке, 1:3 от ЦСКА в 5-м туре — это уже набат. Показательно, что в обеих встречах «Динамо» громили уже по итогам первого тайма, а второй превращался в формальность. Глава совета директоров клуба Дмитрий Гафин выражает поддержку главному тренеру, и действительно, прошел лишь стартовый отрезок, глобальные выводы делать рано, но очевидно, что «Динамо» нужно что-то делать и с обороной, и с атакой.
Возвращение в строй Осипенко в перспективе может сбалансировать заднюю линию, а вот проблему впереди призван решить Антон Миранчук. Он уже прибыл в Москву и в ближайшее время должен подписать контракт. Сложно давать прогнозы, выйдет ли он против «Пари НН», но очевидно, что команде остро не хватает креатива и класса, которые Антон как раз и способен обеспечить.
Команда из Нижнего Новгорода — подходящий соперник, чтобы прервать черную полосу, тем более «Динамо» играет дома. Ну, а если и тут случится потеря очков, даже страшно представить, какие категоричные суждения о бело-голубых выскажут их болельщики.
«Крылья Советов» — «Краснодар»
Есть все основания ожидать в Самаре бодрый футбол. И дело не только в «Краснодаре», который набирает ход и постепенно подбирается к первой строчке (отрыв «Локомотива» составляет всего одно очко). Команда Мурада Мусаева растоптала «Динамо» и «Сочи» с общим счетом 9:1, это серьезный повод для оптимизма. Нужно похвалить и оборону «быков» — у них лучшие показатели в сезоне как по пропущенным мячам (3), так и по допущенным xG (2,62).
«Крылья Советов» — это серьезная проверка на прочность, тем более в Кубке они уже успели обыграть «Краснодар». Самарцы в последнее время сбавили обороты, не могут победить в трех матчах подряд, но при этом сумели забить в каждом из семи матчей этого сезона. Продолжаем пристально следить за прогрессом Ракова, который уже подарил нам несколько чудо-голов этим летом. Если молодой нападающий сумеет продраться и через оборонительные порядки «Краснодара», то это станет серьезной заявкой на звание одного из лучших игроков на своей позиции во всей лиге. Интересно, жалеют ли уже в «Локо», что отдали перспективного парня в аренду?
ЦСКА — «Акрон»
Недавно ЦСКА уступил «Акрону» в серии пенальти на групповом этапе Кубка, только сильно на расклады на матч ближайшего тура это не повлияет. Причина простая: армейцы сейчас одна из самых слаженных команд чемпионата. Форвард Мусаев говорит, что ощущает особую сплоченность в коллективе, и это чувствуется при взгляде на поле. При очень ограниченной заявке ЦСКА выжимает максимум в каждой игре — да, старается решить исход в первом тайме, после чего переходит на энергосберегающий режим. Но кого это волнует, если есть результат?
В ближайшее время состав красно-синих должен пополнить нападающий «Фиорентины» Бельтран, которого уже исключили из заявки «фиалок». Если получится быстро интегрировать его в состав, армейцы способны прилично прибавить в качестве и статистике у чужих ворот.
Ну, а пока предстоит справиться с неуступчивым «Акроном», который здорово умеет «пить кровь» грандов. Не сказать, что выступления тольяттинцев уж очень впечатляют, но в таблице они находятся выше «Зенита», «Динамо» и «Спартака». Ждем огромное количество силовых дуэлей между Дзюбой и Дивеевым — именно Игорь после отъезда Виллиана Роши теперь должен стать ведущим защитником ЦСКА, от которого в этом сезоне будет зависеть очень многое.
Марк Бессонов