Выездная проверка: сможет ли «Спартак» вернуться к борьбе за высокие места

«Крылья Советов» — это серьезная проверка на прочность, тем более в Кубке они уже успели обыграть «Краснодар». Самарцы в последнее время сбавили обороты, не могут победить в трех матчах подряд, но при этом сумели забить в каждом из семи матчей этого сезона. Продолжаем пристально следить за прогрессом Ракова, который уже подарил нам несколько чудо-голов этим летом. Если молодой нападающий сумеет продраться и через оборонительные порядки «Краснодара», то это станет серьезной заявкой на звание одного из лучших игроков на своей позиции во всей лиге. Интересно, жалеют ли уже в «Локо», что отдали перспективного парня в аренду?