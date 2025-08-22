Ричмонд
СМИ: Кисляк согласится перейти в «Галатасарай» в случае предложения

Футболист ЦСКА Кисляк согласится перейти в «Галатасарай» в случае предложения.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский футболист Матвей Кисляк готов покинуть московский ЦСКА и перейти в «Галатасарай», если турецкий клуб сделает официальное предложение, сообщает beIN Sports.

По информации издания, Кисляк находится в списке кандидатов клуба на позицию полузащитника. Сообщается, что 20-летний россиянин уведомил руководство ЦСКА, что хотел бы играть за «Галатасарай».

Ранее издание Takvim сообщило, что «Галатасарай» готовится сделать ЦСКА официальное предложение по трансферу Кисляка.

Кисляк является воспитанником ЦСКА. Он провел в составе армейского клуба 50 матчей, забил шесть голов, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. На его счету четыре игры за сборную России.