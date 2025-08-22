Валерий Колотило: Гинер отказался от нашей формы из-за логотипа с петухом

«Я болел за “Милан”, который играл в Lotto. Как-то в “Спорт-экспрессе” увидел объявление, что дистрибьютор Lotto ищет партнёров для открытия магазина. Я пришёл внаглую и сказал: “Возьмите меня на работу. Я буду продавать экипировку, я буду хорошо продавать”. С того момента начал работать. Потом приехали итальянцы и открыли своё представительство, куда меня пригласили работать менеджером. Через полгода я стал директором этого представительства, а ещё через год, когда после дефолта в 1998 году его решили закрыть, я стал владельцем фирмы. Уже дальше сам развивал бизнес.