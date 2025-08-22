Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.30
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.29
П2
11.00
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.50
П2
30.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.06
П2
1.72
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2

Валерий Колотило: Гинер отказался от нашей формы из-за логотипа с петухом

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило вспомнил, как президент ЦСКА Евгений Гинер отказался от сотрудничества с поставщиком экипировки из-за логотипа петуха.

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило вспомнил, как президент ЦСКА Евгений Гинер отказался от сотрудничества с поставщиком экипировки из-за логотипа петуха.

«Я болел за “Милан”, который играл в Lotto. Как-то в “Спорт-экспрессе” увидел объявление, что дистрибьютор Lotto ищет партнёров для открытия магазина. Я пришёл внаглую и сказал: “Возьмите меня на работу. Я буду продавать экипировку, я буду хорошо продавать”. С того момента начал работать. Потом приехали итальянцы и открыли своё представительство, куда меня пригласили работать менеджером. Через полгода я стал директором этого представительства, а ещё через год, когда после дефолта в 1998 году его решили закрыть, я стал владельцем фирмы. Уже дальше сам развивал бизнес.

Кроме Lotto, представлял в России французский бренд Le Coq Sportif. Помните самый известный гол Марадоны на ЧМ-86, сборная Аргентины тогда играла в этой форме. Как-то предложил спонсорство ЦСКА, но из-за логотипа [изображение петуха] Евгений Леннорович Гинер отказался принять такую форму«, — сказал Колотило в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.