Сергей Пиняев ответил, считает ли себя патриотом России

«Считаю ли я себя патриотом России? У всех это понятие разное. Я люблю свою страну, чувствую себя в ней отлично, представляю сборную России по футболу. Я счастлив, что у меня есть такая возможность. По этому можно судить, насколько я патриот. Даже не могу представить себе, что не являюсь патриотом своей страны», — приводит слова Пиняева Sport24.