Силкин: Карпин не может найти взаимопонимание с игроками «Динамо» — они более характерные

«Нужно быть внутри “Динамо”, чтобы знать состояние дел. Карпина назначали не просто так, перед ним ставят определённые задачи. Но последние результаты говорят о том, что он никак не может найти взаимопонимание с футболистами команды. Одно дело — “Ростов”, где тренер поманил в сборную России, и вот тебе вся мотивация. А в “Динамо” собраны более характерные игроки», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.