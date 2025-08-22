Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.30
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.29
П2
11.00
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.50
П2
30.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.06
П2
1.72
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2

Силкин: Карпин не может найти взаимопонимание с игроками «Динамо» — они более характерные

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о проблемах московского клуба под руководством Валерия Карпина.

Источник: Чемпионат.com

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о проблемах московского клуба под руководством Валерия Карпина. Специалист возглавил команду этим летом. По итогам пяти стартовых туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 11-место в турнирной таблице.

«Нужно быть внутри “Динамо”, чтобы знать состояние дел. Карпина назначали не просто так, перед ним ставят определённые задачи. Но последние результаты говорят о том, что он никак не может найти взаимопонимание с футболистами команды. Одно дело — “Ростов”, где тренер поманил в сборную России, и вот тебе вся мотивация. А в “Динамо” собраны более характерные игроки», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.