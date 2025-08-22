«Ахмат» вдевятером на выезде сыграл вничью с «Оренбургом»

Встреча завершилась со счетом 2:2.
На первой минуте счет в матче открыл Хорди Томпсон. На третьей минуте поединка Эгаш Касинтура получил красную карточку, оставив «Ахмат» вдесятером. Хорди Томпсон под занавес тайма удвоил преимущество «Оренбурга». После перерыва Исмаэл Силва отыграл один мяч. Максим Сидоров сравнял счет на 56-й минуте. На 62-й минуте Личи Садулаев из «Ахмата» получил красную карточку.
В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» идет на десятом месте, набрав шесть очков. «Ахмат» идет на седьмой строчке, имея в активе семь баллов.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.
Владимир Слишкович
Станислав Черчесов
Хорди Томпсон
(Дмитрий Рыбчинский)
1′
Хорди Томпсон
(Ираклий Квеквескири)
45′
Силва Лима Исмаэл
(Лечи Садулаев)
47′
Максим Сидоров
(Максим Самородов)
56′
1
Богдан Овсянников
38
Артем Касимов
18
Фахд Муфи
64′
7
Эмирджан Гюрлюк
20
Дмитрий Рыбчинский
33
Ираклий Квеквескири
44
Анри Чичинадзе
18′
46′
3
Данила Ведерников
4
Данила Хотулев
76′
77
Ацамаз Ревазов
11
Степан Оганесян
35′
46′
5
Алексей Татаев
16
Хорди Томпсон
81′
30
Гедеон Гузина
8
Владислав Камилов
62′
57
Евгений Болотов
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
64′
17
Эгаш Касинтура
5′
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
71′
9
Брайан Мансилья
13
Мохамед Конате
62′
77
Георгий Мелкадзе
42
Мануэль Келиано
46′
4
Турпал-Али Ибишев
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти