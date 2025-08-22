Ричмонд
Орлов: «У Карпина совсем нет команды. “Динамо” показывает вообще непонятно что!»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре и результатах московского «Динамо» под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«У Карпина пока совсем нет команды. Все-таки “Зенит” играет, показывает футбол. А “Динамо” что показывает? Вообще непонятно что! Сколько они напропускали мячей!» — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

«Но надо терпеть, надо посмотреть, как это все сложится. Всем понятно, какие-то есть объективные [причины], но бывают и субъективные. А когда субъективные превосходят объективные, тогда вызывают сразу к руководству. А там уже разговор жесткий. Выполняешь ли те задачи, которые перед тобой поставил клуб», — добавил футбольный комментатор.

За 5 туров нового сезона РПЛ «Зенит» набрал 6 очков, а «Динамо» — 5. Кроме того, динамовцы в матче Кубка России потерпели на своем поле разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:4.

Завтра, 23 августа, «Динамо» примет на своем поле «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ.

