«Это провал судьи, так нельзя». «Ахмат» после красной спасся с 0:2, а закончил вдевятером!

Наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что Целовальников неверно удалил игрока грозненского клуба: «Это ошибка. Здесь надо понимать по-судейски: это вторая красная у одной команды. Она должна быть железной, чтобы деваться было некуда. Здесь такого не было. И нет рекомендаций по таким моментам, как в своё время был у Роши и Ерохина. Конечно, это жёлтая. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то после провокации. Судья в хорошей позиции, всё видит и показывает красную за захват горла. Я думаю, что мы не скоро увидим этого арбитра. Потому что так нельзя. Надо понимать и чувствовать. Первая красная была правильная, пускай и через VAR, а вторая… Если бы Садулаев ударил соперника, вопросов бы не было. Но за такое удалять нельзя. Арбитр должен постоянно думать, что он делает. Это провал Целовальникова».