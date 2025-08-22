Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.29
П2
11.00
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.50
П2
32.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.26
П2
1.68
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.43
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
23.08
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Самородов помог «Ахмату» оформить камбэк в матче с двумя удалениями

Грозненский «Ахмат» избежал поражения от «Оренбурга» в матче 6-го тура российской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ахмат"

Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 2:2. При этом гости уступали 0:2 после первого тайма, когда дубль оформил Хорди Томпсон (1-я и 45-я минуты). Уже с 5-й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве из-за удаления Эгаша Касинтура.

Камбэк в меньшинстве

Во втором тайме подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться: голы забили Исмаэл (47-я минута) и Максим Сидоров (56-я). На 64-й минуте команда и вовсе осталась вдевятером после удаления Лечи Садулаева. Несмотря на это, грозненцы выстояли и заработали боевую ничью.

Самородов сделал первый ассист в сезоне

Казахстанский форвард «Ахмата» Максим Самородов вышел в стартовом составе и сыграл до 71-й минуты, оформив голевую передачу на Сидорова. Для Самородова это первый ассист в текущем сезоне РПЛ после шести матчей.

«Ахмат» с 7 очками занимает промежуточное седьмое место в таблице РПЛ, а «Оренбург» с 6 очками — восьмую строчку.

30 августа «Оренбург» примет казанский «Рубин», а «Ахмат» сыграет на выезде с «Ростовом».

Оренбург
2:2
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
22.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 4966 зрителей
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Станислав Черчесов
Голы
Оренбург
Хорди Томпсон
(Дмитрий Рыбчинский)
1′
Хорди Томпсон
(Ираклий Квеквескири)
45′
Ахмат
Силва Лима Исмаэл
(Лечи Садулаев)
47′
Максим Сидоров
(Максим Самородов)
56′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
38
Артем Касимов
18
Фахд Муфи
64′
7
Эмирджан Гюрлюк
20
Дмитрий Рыбчинский
33
Ираклий Квеквескири
44
Анри Чичинадзе
18′
46′
3
Данила Ведерников
4
Данила Хотулев
76′
77
Ацамаз Ревазов
11
Степан Оганесян
35′
46′
5
Алексей Татаев
16
Хорди Томпсон
81′
30
Гедеон Гузина
8
Владислав Камилов
62′
57
Евгений Болотов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
64′
17
Эгаш Касинтура
5′
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
71′
9
Брайан Мансилья
13
Мохамед Конате
62′
77
Георгий Мелкадзе
42
Мануэль Келиано
46′
4
Турпал-Али Ибишев
Статистика
Оренбург
Ахмат
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
2
Удары (всего)
20
8
Удары в створ
8
4
Угловые
3
3
Фолы
7
11
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти