Самородов помог «Ахмату» оформить камбэк в матче с двумя удалениями

Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 2:2. При этом гости уступали 0:2 после первого тайма, когда дубль оформил Хорди Томпсон (1-я и 45-я минуты). Уже с 5-й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве из-за удаления Эгаша Касинтура.