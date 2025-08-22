Самородов помог «Ахмату» оформить камбэк в матче с двумя удалениями

Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 2:2. При этом гости уступали 0:2 после первого тайма, когда дубль оформил Хорди Томпсон (1-я и 45-я минуты). Уже с 5-й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве из-за удаления Эгаша Касинтура.
Камбэк в меньшинстве
Во втором тайме подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться: голы забили Исмаэл (47-я минута) и Максим Сидоров (56-я). На 64-й минуте команда и вовсе осталась вдевятером после удаления Лечи Садулаева. Несмотря на это, грозненцы выстояли и заработали боевую ничью.
Самородов сделал первый ассист в сезоне
Казахстанский форвард «Ахмата» Максим Самородов вышел в стартовом составе и сыграл до 71-й минуты, оформив голевую передачу на Сидорова. Для Самородова это первый ассист в текущем сезоне РПЛ после шести матчей.
«Ахмат» с 7 очками занимает промежуточное седьмое место в таблице РПЛ, а «Оренбург» с 6 очками — восьмую строчку.
30 августа «Оренбург» примет казанский «Рубин», а «Ахмат» сыграет на выезде с «Ростовом».
Владимир Слишкович
Станислав Черчесов
Хорди Томпсон
(Дмитрий Рыбчинский)
1′
Хорди Томпсон
(Ираклий Квеквескири)
45′
Силва Лима Исмаэл
(Лечи Садулаев)
47′
Максим Сидоров
(Максим Самородов)
56′
1
Богдан Овсянников
38
Артем Касимов
18
Фахд Муфи
64′
7
Эмирджан Гюрлюк
20
Дмитрий Рыбчинский
33
Ираклий Квеквескири
44
Анри Чичинадзе
18′
46′
3
Данила Ведерников
4
Данила Хотулев
76′
77
Ацамаз Ревазов
11
Степан Оганесян
35′
46′
5
Алексей Татаев
16
Хорди Томпсон
81′
30
Гедеон Гузина
8
Владислав Камилов
62′
57
Евгений Болотов
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
64′
17
Эгаш Касинтура
5′
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
71′
9
Брайан Мансилья
13
Мохамед Конате
62′
77
Георгий Мелкадзе
42
Мануэль Келиано
46′
4
Турпал-Али Ибишев
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти