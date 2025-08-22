Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
34.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.75
П2
8.75
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.75
П2
1.67
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.52
П2
4.62
Футбол. Премьер-лига
23.08
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

«Видимо, я не смог достучаться до ребят перед матчем». Черчесов — о ничьей с «Оренбургом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал ничью с «Оренбургом» (2:2) в шестом туре РПЛ.

Источник: fc-akhmat.ru

Грозненцы завершали встречу вдевятером и уступали в счете 0:2.

— Что скажете по поводу судейства в этой игре?

— Вопрос не ко мне. У судей есть свой начальник. Я же отвечаю за всё, что делает на поле моя команда.

— Какие слова сказали в перерыве?

— Это останется в раздевалке. Но скажу, что бутылки не летали. При 0:2 надо не орать, а менять некоторые вещи. Молодцы, что ребята вышли из этой ситуации. Всё остальное обговорим по прилете домой.

— Как бы вообще охарактеризовали то, что команде удалось выйти из этой ситуации?

— Мы работаем. Некоторые вещи делаем, есть психологическая работа. Хорошо, что ребята до конца верили в себя, слушали и сделали.

Оренбург
2:2
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
22.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Газовик, 4966 зрителей
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Станислав Черчесов
Голы
Оренбург
Хорди Томпсон
(Дмитрий Рыбчинский)
1′
Хорди Томпсон
(Ираклий Квеквескири)
45′
Ахмат
Силва Лима Исмаэл
(Лечи Садулаев)
47′
Максим Сидоров
(Максим Самородов)
56′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
38
Артем Касимов
18
Фахд Муфи
64′
7
Эмирджан Гюрлюк
20
Дмитрий Рыбчинский
33
Ираклий Квеквескири
44
Анри Чичинадзе
18′
46′
3
Данила Ведерников
4
Данила Хотулев
76′
77
Ацамаз Ревазов
11
Степан Оганесян
35′
46′
5
Алексей Татаев
16
Хорди Томпсон
81′
30
Гедеон Гузина
8
Владислав Камилов
62′
57
Евгений Болотов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
64′
17
Эгаш Касинтура
5′
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
71′
9
Брайан Мансилья
13
Мохамед Конате
62′
77
Георгий Мелкадзе
42
Мануэль Келиано
46′
4
Турпал-Али Ибишев
Статистика
Оренбург
Ахмат
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
2
Удары (всего)
20
8
Удары в створ
8
4
Угловые
3
3
Фолы
7
11
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти