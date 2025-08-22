«Видимо, я не смог достучаться до ребят перед матчем». Черчесов — о ничьей с «Оренбургом»

Грозненцы завершали встречу вдевятером и уступали в счете 0:2.
— Что скажете по поводу судейства в этой игре?
— Вопрос не ко мне. У судей есть свой начальник. Я же отвечаю за всё, что делает на поле моя команда.
— Какие слова сказали в перерыве?
— Это останется в раздевалке. Но скажу, что бутылки не летали. При 0:2 надо не орать, а менять некоторые вещи. Молодцы, что ребята вышли из этой ситуации. Всё остальное обговорим по прилете домой.
— Как бы вообще охарактеризовали то, что команде удалось выйти из этой ситуации?
— Мы работаем. Некоторые вещи делаем, есть психологическая работа. Хорошо, что ребята до конца верили в себя, слушали и сделали.
Владимир Слишкович
Станислав Черчесов
Хорди Томпсон
(Дмитрий Рыбчинский)
1′
Хорди Томпсон
(Ираклий Квеквескири)
45′
Силва Лима Исмаэл
(Лечи Садулаев)
47′
Максим Сидоров
(Максим Самородов)
56′
1
Богдан Овсянников
38
Артем Касимов
18
Фахд Муфи
64′
7
Эмирджан Гюрлюк
20
Дмитрий Рыбчинский
33
Ираклий Квеквескири
44
Анри Чичинадзе
18′
46′
3
Данила Ведерников
4
Данила Хотулев
76′
77
Ацамаз Ревазов
11
Степан Оганесян
35′
46′
5
Алексей Татаев
16
Хорди Томпсон
81′
30
Гедеон Гузина
8
Владислав Камилов
62′
57
Евгений Болотов
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
64′
17
Эгаш Касинтура
5′
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
71′
9
Брайан Мансилья
13
Мохамед Конате
62′
77
Георгий Мелкадзе
42
Мануэль Келиано
46′
4
Турпал-Али Ибишев
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
