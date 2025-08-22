ЭСК признала, что судья Левников допустил две ошибки в матче «Динамо» — ЦСКА

Столичное дерби, в котором армейцы победили со счетом 3:1, судил Кирилл Левников.
Члены ЭСК единогласно постановили, что Левников ошибочно не удалил вратаря «Динамо» Игоря Лещука на 47-и минуте не назначил пенальти в пользу ЦСКА на 54-й минуте.
1. Момент по обращению ЦСКА
Время по таймеру: 47-я минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля вратаря «Динамо» Игоря Лещука.
Решение комиссии: судья ошибочно не удалил с поля вратаря команды «Динамо» Игоря Лещука.
Голосование: единогласно.
Мотивировка: вратарь команды «Динамо» опоздал сыграть в мяч в единоборстве с футболистом ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади, и совершив контакт со стопой соперника. Учитывая высокую скорость нападающего, данный контакт повлиял на его возможность продвижения к мячу, который находился под контролем игрока ЦСКА, при этом ворота соперников были не защищены. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол. ВАР должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации.
2. Момент по обращению ЦСКА
Время по таймеру: 54-я минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо».
Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Динамо».
Голосование: единогласно.
Мотивировка: игрок «Динамо» Денис Макаров опоздал сыграть в мяч в собственной штрафной площади в единоборстве с нападающим ЦСКА Матеусом Алвесом и по неосторожности совершил наказуемый контакт с ногой соперника. ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации. После просмотра судье следовало назначить пенальти.
Валерий Карпин
Фабио Челестини
Денис Макаров
(Дмитрий Скопинцев)
50′
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
13′
Милан Гайич
(Матеус Алвес)
21′
Матвей Кисляк
(Роберту Барбоза Мойзес)
42′
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
62′
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
77′
13
Николя Муми Нгамале
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
7
Дмитрий Скопинцев
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
62′
3
Данил Круговой
47′
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
79′
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
84′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
77′
52
Артем Бандикян
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти