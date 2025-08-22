Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Бетис
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.10
П2
15.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
1
:
Челси
5
Все коэффициенты
П1
78.00
X
14.00
П2
1.04
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
6
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
23.08
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

ЭСК признала, что судья Левников допустил две ошибки в матче «Динамо» — ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) по обращению ЦСКА рассмотрела два эпизода матча 5-го тура РПЛ против московского «Динамо».

Источник: Sport24

Столичное дерби, в котором армейцы победили со счетом 3:1, судил Кирилл Левников.

Члены ЭСК единогласно постановили, что Левников ошибочно не удалил вратаря «Динамо» Игоря Лещука на 47-и минуте не назначил пенальти в пользу ЦСКА на 54-й минуте.

1. Момент по обращению ЦСКА

Время по таймеру: 47-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля вратаря «Динамо» Игоря Лещука.

Решение комиссии: судья ошибочно не удалил с поля вратаря команды «Динамо» Игоря Лещука.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: вратарь команды «Динамо» опоздал сыграть в мяч в единоборстве с футболистом ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади, и совершив контакт со стопой соперника. Учитывая высокую скорость нападающего, данный контакт повлиял на его возможность продвижения к мячу, который находился под контролем игрока ЦСКА, при этом ворота соперников были не защищены. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол. ВАР должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации.

2. Момент по обращению ЦСКА

Время по таймеру: 54-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо».

Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Динамо».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: игрок «Динамо» Денис Макаров опоздал сыграть в мяч в собственной штрафной площади в единоборстве с нападающим ЦСКА Матеусом Алвесом и по неосторожности совершил наказуемый контакт с ногой соперника. ВАР правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации. После просмотра судье следовало назначить пенальти.

Динамо
1:3
Первый тайм: 0:3
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Фабио Челестини
Голы
Динамо
Денис Макаров
(Дмитрий Скопинцев)
50′
ЦСКА
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
13′
Милан Гайич
(Матеус Алвес)
21′
Матвей Кисляк
(Роберту Барбоза Мойзес)
42′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
62′
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
77′
13
Николя Муми Нгамале
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
7
Дмитрий Скопинцев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
62′
3
Данил Круговой
47′
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
79′
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
84′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
77′
52
Артем Бандикян
Статистика
Динамо
ЦСКА
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
23
10
Удары в створ
8
6
Угловые
3
3
Фолы
11
14
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти