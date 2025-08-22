ЭСК признала, что судья Левников допустил две ошибки в матче «Динамо» — ЦСКА

Мотивировка: вратарь команды «Динамо» опоздал сыграть в мяч в единоборстве с футболистом ЦСКА Данилом Круговым, выйдя за пределы собственной штрафной площади, и совершив контакт со стопой соперника. Учитывая высокую скорость нападающего, данный контакт повлиял на его возможность продвижения к мячу, который находился под контролем игрока ЦСКА, при этом ворота соперников были не защищены. Судье следовало назначить штрафной удар и удалить с поля Игоря Лещука за лишение соперника явной возможности забить гол. ВАР должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации.