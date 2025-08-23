Роман Березовский: болельщикам «Динамо» и руководству нужно потерпеть

В пяти турах чемпионата России столичная команда набрала пять очков и занимает 11-е место в таблице.
— У вас есть уверенность, что Карпин справится с ситуацией?
— Конечно! Всем известно, что в современном футболе всегда требуется результат, и как можно быстрее. С другой стороны, Валерий Георгиевич — квалифицированный тренер с большим опытом работы. Поэтому я уверен, что результаты улучшатся. Но для этого потребуется немного времени. Надо потерпеть как болельщикам, так и руководству. Если «Динамо» намерено добиться серьёзных результатов, надо потерпеть! Победы точно придут, — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Валерий Карпин
Фабио Челестини
Денис Макаров
(Дмитрий Скопинцев)
50′
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
13′
Милан Гайич
(Матеус Алвес)
21′
Матвей Кисляк
(Роберту Барбоза Мойзес)
42′
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
62′
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
77′
13
Николя Муми Нгамале
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
7
Дмитрий Скопинцев
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
62′
3
Данил Круговой
47′
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
79′
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
84′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
77′
52
Артем Бандикян
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
