Роман Березовский: болельщикам «Динамо» и руководству нужно потерпеть

— Конечно! Всем известно, что в современном футболе всегда требуется результат, и как можно быстрее. С другой стороны, Валерий Георгиевич — квалифицированный тренер с большим опытом работы. Поэтому я уверен, что результаты улучшатся. Но для этого потребуется немного времени. Надо потерпеть как болельщикам, так и руководству. Если «Динамо» намерено добиться серьёзных результатов, надо потерпеть! Победы точно придут, — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.