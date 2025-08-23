Роман Березовский: болельщикам «Динамо» и руководству нужно потерпеть

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
П1
3.57
X
3.65
П2
2.10
Футбол. Англия
14:30
Манчестер Сити
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
1.52
X
4.87
П2
5.95
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Сокол
П1
1.92
X
3.17
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Динамо Мх
П1
1.28
X
5.80
П2
13.00
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Хоффенхайм
П1
1.60
X
4.70
П2
5.40
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Вердер
П1
1.67
X
4.41
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Аугсбург
П1
1.92
X
3.68
П2
4.20
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Вольфсбург
П1
2.79
X
3.52
П2
2.60
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Штутгарт
П1
3.80
X
3.87
П2
1.98
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Вулверхэмптон
П1
1.85
X
3.90
П2
4.30
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Астон Вилла
П1
3.20
X
3.60
П2
2.28
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Сандерленд
П1
2.43
X
3.15
П2
3.35
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Родина
П1
2.95
X
3.23
П2
2.50
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Уфа
П1
2.26
X
3.02
П2
3.70
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
П1
3.25
X
3.18
П2
2.48
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
П1
1.42
X
5.19
П2
7.50
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
П1
1.79
X
3.92
П2
4.70
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
П1
1.75
X
3.59
П2
5.80
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
П1
5.80
X
4.00
П2
1.65
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
П1
1.36
X
5.58
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
П1
4.00
X
3.76
П2
1.97
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
П1
1.80
X
4.07
П2
4.72
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
П1
1.27
X
6.19
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
П1
1.45
X
4.95
П2
7.50
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
П1
2.15
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
П1
11.00
X
6.85
П2
1.27
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Роман Березовский: болельщикам «Динамо» и руководству нужно потерпеть

Бывший вратарь московского «Динамо» Роман Березовский высказался о неудачном старте бело-голубых в Мир РПЛ под руководством Валерия Карпина.

Источник: Чемпионат.com

В пяти турах чемпионата России столичная команда набрала пять очков и занимает 11-е место в таблице.

— У вас есть уверенность, что Карпин справится с ситуацией?

— Конечно! Всем известно, что в современном футболе всегда требуется результат, и как можно быстрее. С другой стороны, Валерий Георгиевич — квалифицированный тренер с большим опытом работы. Поэтому я уверен, что результаты улучшатся. Но для этого потребуется немного времени. Надо потерпеть как болельщикам, так и руководству. Если «Динамо» намерено добиться серьёзных результатов, надо потерпеть! Победы точно придут, — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Динамо
1:3
Первый тайм: 0:3
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Фабио Челестини
Голы
Динамо
Денис Макаров
(Дмитрий Скопинцев)
50′
ЦСКА
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
13′
Милан Гайич
(Матеус Алвес)
21′
Матвей Кисляк
(Роберту Барбоза Мойзес)
42′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
62′
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
77
Денис Макаров
77′
13
Николя Муми Нгамале
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
7
Дмитрий Скопинцев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
62′
3
Данил Круговой
47′
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
79′
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
84′
23
Джамалутдин Абдулкадыров
7
Матеус Алвес
77′
52
Артем Бандикян
Статистика
Динамо
ЦСКА
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
23
10
Удары в створ
8
6
Угловые
3
3
Фолы
11
14
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти