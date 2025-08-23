Валерий Кечинов — о «Спартаке»: стараюсь не смотреть в турнирную таблицу РПЛ

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.65
П2
2.10
Футбол. Англия
14:30
Манчестер Сити
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.87
П2
5.95
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.17
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.80
П2
13.00
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.70
П2
5.40
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.41
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.68
П2
4.20
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.52
П2
2.60
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.87
П2
1.98
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
4.30
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.60
П2
2.28
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.15
П2
3.35
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Родина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.23
П2
2.50
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.02
П2
3.70
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.18
П2
2.48
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.19
П2
7.50
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.92
П2
4.70
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.59
П2
5.80
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.00
П2
1.65
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.58
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.77
П2
1.96
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.07
П2
4.72
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.19
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.95
П2
7.50
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.85
П2
1.27
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Алавес
0
П1
X
П2

Валерий Кечинов — о «Спартаке»: стараюсь не смотреть в турнирную таблицу РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что старается не смотреть на турнирное положение красно-белых после пяти туров сезона Мир РПЛ.

Источник: ITAR-TASS

Московская команда набрала пять очков и идёт в зоне стыковых матчей, на 13-м месте.

— «Спартак» ждёт очередная тяжелейшая игра — «Рубин» играет очень здорово, особенно дома. Казанцы захотят реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражение от ЦСКА со счётом 1:5. «Рубин» — очень дисциплинированная и организованная команда, а впереди, по меркам РПЛ, играет звезда — Даку. Хотелось бы верить, что оборона «Спартака» сможет остановить Мирлинда.

Что касается положения «Спартака» в турнирной таблице, я стараюсь вообще не смотреть туда. Я жду, когда красно-белые улучшат свою игру, а потом изменят ситуацию в таблице. Надеюсь, что сегодняшний матч и последующие помогут исправить положение команды, — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

