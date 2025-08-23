«Рубин» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026

Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.
Стартовые составы команд:
«Рубин»: Ставер (вратарь), Кабутов, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Йочич, Иву, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.
«Спартак»: Максименко (вратарь), Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Угальде.
«Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам пяти туров команда Деяна Станковича набрала пять очков. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова располагается на четвёртой строчке, имея в активе 10 очков.