«Динамо» объявило о переходе Антона Миранчука

В ролике, опубликованном пресс-службой клуба, рассказывается, что у Антона и Алексея Миранчуков есть третий брат-близнец — Андрей. Он работает барменом около «ВТБ Арены».
Это отсылка к сюжету про Ивана Березуцкого, третьего брата Василия и Алексея Березуцких, в программе «Футбольный клуб» Василия Уткина.
Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 29-летнего игрока составит 1,7 миллиона евро.
Миранчук с сентября 2024-го выступал за «Сьон». Он провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
В России полузащитник ранее играл только за «Локомотив». На его счету 217 матчей во всех турнирах, 51 мяч и 34 голевые передачи.