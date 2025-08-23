«Динамо» заключило контракт с Антоном Миранчуком до 2027 года

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Контракт полузащитника сборной России по футболу Антона Миранчука с «Динамо» будет действовать до лета 2027 года, сообщается в Telegram-канале московского клуба.
Миранчук будет выступать за «бело-голубых» под 21-м номером.
Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что полузащитник сборной России успешно прошел медосмотр и подписал контракт с «Динамо». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 2,5 млн евро.
Миранчук прилетел в Москву в ночь на четверг. Ранее президент «Сьона» Кристиан Константен в разговоре с РИА Новости заявил, что россиянин ведет переговоры о контракте с другим клубом. До этого в СМИ сообщалось, что полузащитник может покинуть швейцарский клуб в летнее трансферное окно. Отмечалось, что им интересуются команды из Саудовской Аравии, а также «Динамо».
Миранчук выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. В швейцарский клуб полузащитник перешел на правах свободного агента после истечения срока контракта с московским «Локомотивом». В составе «Сьона» он провел 25 матчей, забив два мяча и отдав три результативные передачи.