«Динамо» заключило контракт с Антоном Миранчуком до 2027 года

Миранчук прилетел в Москву в ночь на четверг. Ранее президент «Сьона» Кристиан Константен в разговоре с РИА Новости заявил, что россиянин ведет переговоры о контракте с другим клубом. До этого в СМИ сообщалось, что полузащитник может покинуть швейцарский клуб в летнее трансферное окно. Отмечалось, что им интересуются команды из Саудовской Аравии, а также «Динамо».