Официально: Антон Миранчук — в «Динамо». Поможет Карпину выбраться из ямы после неудачи в «Сьоне»?

Есть вопросы.

Источник: ФК "Динамо" Москва

Антон Миранчук стал игроком «Динамо» — об этом в субботу было объявлено официально. Контракт подписан до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон. Он будет играть под 21-м номером. Бело-голубые презентовали 29-летнего новичка роликом с отсылкой на легендарный первоапрельский сюжет «Футбольного клуба» о вымышленном третьем брате-близнеце Березуцком. По сценарию ролика, Андрей Миранчук, якобы брат Антона и Алексея, работает в баре у стадиона «Динамо» и далек от футбола. Роль Андрея сыграл именно новый полузащитник бело-голубых.

У Антона не получилось в Европе — были проблемы с беговой работой

Миранчук перешел в «Динамо» из «Сьона» — по данным «СЭ», Антон обошелся бело-голубым в 1,7 миллиона евро. В швейцарском клубе полузащитник играл с сентября 2024-го — и это был один из самых спорных отрезков в карьере Миранчука.

Хотя начиналось все красиво. Антон перешел в «Сьон» в статусе свободного агента и с ходу вошел в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Швейцарии — на тот момент Transfermarkt оценивал Миранчука в 6 миллионов евро.

В клубе тоже доверяли — даже слишком. Президент «Сьона» Кристиан Константин сравнивал Антона с легендами мирового футбола: «Он отличный игрок. В нем есть что-то от Бергкампа и ван Бастена […] Пришло время Антону показать свой потрясающий талант Западной Европе!» — говорил Кристиан в интервью Lematin.

Однако с демонстрацией таланта возникли проблемы. За год в «Сьоне» Миранчук принял участие в 25 матчах, причем ни разу не провел на поле 90 минут. Статистика тоже скромная: два гола и три голевые передачи.

Тот же функционер уже после перехода объяснил, в чем была проблема: «Я думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой. Но он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать», — рассказал президент «Сьона» в интервью РИА «Новости».

При этом клуб не в обиде: «Он отличный парень, не ленивый, мог бы провести у нас отличный сезон, но у него остался год контракта — ему поступило предложение, и он решил уйти. Антон оставил после себя образ очень техничного футболиста, товарища по команде, которого все очень ценили», — заявил Кристиан тому же изданию.

Источник: ФК "Динамо" Москва

Зачем Миранчук Карпину?

«Динамо» на старте сезона выступает ужасно: после пяти туров команда Карпина занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. У бело-голубых мало что получается в обороне (шесть пропущенных голов) и совсем ничего — в атаке (четыре забитых).

После крупного поражения от «Краснодара» в третьем туре Карпин объяснил проблему: «Виноваты ли только игроки атаки? Конечно, нет. Им нужно доставлять мяч, а если этого не происходит, то это проблема всей команды, а не только нападающих», — цитировала тренера пресс-служба «Динамо».

В этом плане трансфер Миранчука может помочь — игрока такого плана у москвичей все равно нет. После ухода Карраскаля Карпин несколько раз пробовал на позиции атакующего полузащитника Бителло — получилось так себе. По тепловой карте от «Рустат» видно, что бразилец постоянно сваливался на фланг.

Матчи, в которых Бителло занимал позицию строго под нападающим, он откровенно провалил. С Антоном будет проще — он более универсален и привык играть в центре. По данным «Рустат», в «Сьоне» Миранчук больше половины матчей провел как центральный атакующий полузащитник.

Правда, неизвестно, насколько новичок поможет Карпину решить все проблемы. Во-первых, Антон последний год совсем не блистал: статистика скромная, и даже цена на Transfermarkt рухнула с 6 миллионов до 2,5. В какой Миранчук форме — неизвестно.

Во-вторых, по словам президента «Сьона», главной проблемой для Антона в Швейцарии стал бег и физическая подготовка. Буквально то, что Карпин возводит в абсолют в любой своей команде (тот же «Ростов» регулярно был в топах по пробегу) — осилит ли Миранчук карпинскую интенсивность?

Пока по этому трансферу много вопросов — теперь будем ждать ответы. Вряд ли Антон дебютирует на выходных, но до международной паузы мы наверняка увидим его в деле.

Автор: Артем Белинин

