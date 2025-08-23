Футболист Газинский объявил о завершении профессиональной карьеры

«Ну что, вот и пришло мое время объявить о завершении профессиональной карьеры. Хочется сказать многое, но буду краток. Хочется поблагодарить всех, кто на протяжении долгих лет помогал мне становиться лучше, начиная от персонала, тренерского штаба и заканчивая руководителями клубов!



Спасибо партнерам, с которыми мы делили поле. Спасибо соперникам, вы помогали становиться сильнее. Спасибо моей семьей, вы всегда были рядом. Спасибо большое всем, кто хоть как-то причастен к моей скромной карьере.



И, конечно, особая благодарность вам, болельщики, вы давали тот драйв, от которого испытываешь особые эмоции, этого, конечно, мне будет не хватать. Футбол навсегда будет в моем сердце. Но пришло время двигаться дальше! Буду скучать. Любите футбол, играйте в футбол», — написал 36-летний Газинский в соцсети.