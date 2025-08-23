Футболист Газинский объявил о завершении профессиональной карьеры

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Челябинск
2
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
11.00
П2
58.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.50
П2
1.30
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.80
П2
14.00
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.30
П2
4.50
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.59
П2
5.20
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.68
П2
4.10
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.50
П2
2.59
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.97
П2
1.87
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
4.60
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.51
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.20
П2
3.42
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.03
П2
2.55
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.02
П2
3.70
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.18
П2
2.48
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.25
П2
7.60
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.92
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.62
П2
5.80
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.06
П2
1.65
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
9.75
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.77
П2
1.94
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.14
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.06
П2
8.00
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.81
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
10.75
X
6.85
П2
1.27
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

Футболист Газинский объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский объявил о завершении карьеры.

Источник: РИА "Новости"

«Ну что, вот и пришло мое время объявить о завершении профессиональной карьеры. Хочется сказать многое, но буду краток. Хочется поблагодарить всех, кто на протяжении долгих лет помогал мне становиться лучше, начиная от персонала, тренерского штаба и заканчивая руководителями клубов!

Спасибо партнерам, с которыми мы делили поле. Спасибо соперникам, вы помогали становиться сильнее. Спасибо моей семьей, вы всегда были рядом. Спасибо большое всем, кто хоть как-то причастен к моей скромной карьере.

И, конечно, особая благодарность вам, болельщики, вы давали тот драйв, от которого испытываешь особые эмоции, этого, конечно, мне будет не хватать. Футбол навсегда будет в моем сердце. Но пришло время двигаться дальше! Буду скучать. Любите футбол, играйте в футбол», — написал 36-летний Газинский в соцсети.

Газинский играл за «Краснодар» в 2013—2022 и в 2024—2025 годах. Также он выступал за «Урал», московское «Торпедо», владивостокскую «Луч-Энергию» и «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

С «Краснодаром» полузащитник выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25. В сезонах 2014/15, 2018/19 и 2019/20 он стал бронзовым призером.