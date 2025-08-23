«Зенит» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026

Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
1
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.00
П2
13.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.40
П2
4.60
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
2.65
П2
4.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.35
П2
3.05
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
1
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.75
П2
4.15
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
3
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
19.00
П2
92.00
Футбол. Германия
перерыв
Фрайбург
0
:
Аугсбург
3
Все коэффициенты
П1
69.00
X
17.00
П2
1.04
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
3.85
X
2.40
П2
2.75
Футбол. Германия
перерыв
Унион Б
2
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.00
П2
10.75
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.19
П2
2.58
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.25
П2
7.49
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.78
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.62
П2
6.00
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.85
П2
1.66
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.77
П2
1.94
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.10
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.17
П2
8.25
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.81
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.86
П2
1.27
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

«Зенит» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 23 августа, продолжится 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

Источник: РИА "Новости"

В рамках игрового дня в Санкт-Петербурге состоится матч «Зенита» и махачкалинского «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Горшков, Дркушич, Эракович, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Соболев, Педро.

«Динамо» Мх: Волк, Табидзе, Пальцев, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 6-го тура сине-бело-голубые после пяти матчей набрали шесть очков и находятся на девятом месте. Махачкалинское «Динамо» с пятью очками занимает в турнирной таблице лиги 12-ю строчку.

