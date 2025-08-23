Станкович нашел для «Спартака» идеальную схему? Победа в Казани отменяет разговоры об отставке серба

Вот кому (в отличие от Маркиньоса) текущая схема подходит идеально! Мартинс с его потрясающей работоспособностью успевает как помогать Умярову в опорной зоне, так и активно участвовать в атаках. Судя по эмоциям Кристофера в момент замены, причина его ухода с поля после небольшого повреждения — банальная перестраховка, а не что-то серьезное. Станкович мог такое позволить, так как свою работу полузащитник уже сделал и добил соперника идеальным попаданием в нижний угол с дальней дистанции. В этой атаке внимания кроме завершения заслуживают первый результативный пас Жедсона в российском чемпионате и ключевая роль Барко, который в фирменном стиле развернул нескольких оппонентов резким финтом в центре поля.