Станкович нашел для «Спартака» идеальную схему? Победа в Казани отменяет разговоры об отставке серба

«Спартак» и стабильность — понятия, как кажется, не совместимые. После памятных 0:3 от «Балтики» Деян Станкович каждый тур менял состав и схемы. В итоге — по крайней мере, на данный момент — оптимальным был признан вариант, значительную часть игры работавший против «Зенита». В Казани с первых минут вышли те же одиннадцать футболистов, что и неделю назад.
Однако — даже при преимуществе во владении мячом — с ходу завладеть инициативой у красно-белых не получилось. Все-таки «Рубин» — команда более цельная и системная. А единственный за пять туров провал в гостях у ЦСКА (1:5) с лихвой перевешивают три победы и отыгрыш двух мячей у «Зенита» со спасительным голом на последней минуте. Вот и красно-белые довольно быстро прочувствовали на себе все козыри команды Рашида Рахимова — плотность между линиями, дисциплинированную и насыщенную оборону, опасные стандарты и взрывные действия одного из лучших снайперов РПЛ Даку.
Впрочем, атакующей активности хозяев, которые интереснее смотрелись в дебюте, надолго не хватило. «Спартак» забрал мяч и начал методично раскачивать оборонительные порядки «Рубина». Только владение по большей части получалось стерильным, а напрягали хозяев — да и то с оговорками — только стандарты. По сути, единственный опасный момент до перерыва был создан, когда спартаковцы наконец-то получили возможность разбежаться на свободном пространстве. Хозяев чуть раскрылись для собственной контратаки, но благодаря отбору Дуарте получили встречный выпад Барко. Аргентинец уже в штрафной раскачал финтами Вуячича, однако «Рубин» спас Ставер.
Второй тайм обе команды начали с перестановок. Рахимов, как можно предположить, снял с пробега Йокича из-за имевшегося у того в пассиве предупреждения. Станкович же пытался добавить скорости за счет появления на поле Солари. Замененному же Маркиньосу, как в очередной раз пришлось убедиться, схема с тройкой центральных защитников не позволяет показать свои лучшие качества. А это всегда снижает возможности доставки мяча нападающим. По большому счету, повод вспомнить про Угальде появился только в начале второй половины игры — когда костариканец пробил головой, откликнувшись на подачу Солари.
Ставка на аргентинца, который без потери качества может сыграть на любом из флангов, в итоге сработала. Пабло на скорости прошел Кабутова и, войдя в штрафную, неотразимо пробил сквозь частокол ног. На траектории атаки при этом наблюдалось такое столпотворение, что Ставер не видел момента удара и среагировал с небольшим опозданием. «Рубину» же пришлось на ходу перестраиваться на атакующий лад, что для начала вылилось в резкую активизацию Шабанхаджая. Тот «посадил» на карточку сорвавшего его проход Солари и получил возможность сравнять счет после углового, но не смог подстроиться под отскок в центре штрафной.
При этом к успеху на данном отрезке явно был ближе «Спартак» и персонально Угальде. Первый его удар из штрафной сумел заблокировать Рожков, а как Манфред не использовал второй шанс — понять решительно невозможно. До ворот несколько метров, защитники бессильны, но мяч был направлен выше, хотя, казалось, что Мартинс сделал для партнера все, вырезав образцовую передачу с правого фланга. Полузащитник сборной Люксембурга, чьи перспективы казались туманными после трансфера Жедсона, был по-настоящему хорош.
Вот кому (в отличие от Маркиньоса) текущая схема подходит идеально! Мартинс с его потрясающей работоспособностью успевает как помогать Умярову в опорной зоне, так и активно участвовать в атаках. Судя по эмоциям Кристофера в момент замены, причина его ухода с поля после небольшого повреждения — банальная перестраховка, а не что-то серьезное. Станкович мог такое позволить, так как свою работу полузащитник уже сделал и добил соперника идеальным попаданием в нижний угол с дальней дистанции. В этой атаке внимания кроме завершения заслуживают первый результативный пас Жедсона в российском чемпионате и ключевая роль Барко, который в фирменном стиле развернул нескольких оппонентов резким финтом в центре поля.
Полную идиллию для красно-белых едва не нарушила неаккуратная скидка Денисова, после чего забить Рожкову совместными усилиями не позволили Максименко и Дуарте. Однако все обошлось. А на последних минутах — когда все ждали дебюта Самошникова — первые минуты в РПЛ получил 20-летний защитник Гузиев, весной показавший себя в аренде в раменском «Леон Сатурне» (3 гола во Второй лиге). Это ведь тоже приятный штрих на победной спартаковской картине. Ну, а вечная тема возможной отставки Станковича временно теряет актуальность — в этом туре план Деяна оказался идеальным.
Автор: Андрей Кузичев
Рашид Рахимов
Деян Станкович
Пабло Солари
(Руслан Литвинов)
58′
Кристофер Мартинс
(Жедсон Фернандеш)
73′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
99
Дардан Шабанхаджай
70
Дмитрий Кабутов
89′
23
Руслан Безруков
8
Богдан Йочич
35′
46′
7
Александр Юкич
62′
22
Велдин Ходжа
79′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
89′
24
Никола Чумич
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
78′
6
Срджан Бабич
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
61′
35
Кристофер Мартинс
83′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
90′
88
Егор Гузиев
5
Эсекиэль Барко
90′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
