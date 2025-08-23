Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»

— Во-первых, хотелось бы уточнить, почему вы отсутствовали на пресс-конференции после игры с Зенитом?
— Причиной было то, что мне нужно было увидеть жену и дочь. Точка. Давайте говорить о футболе, а не о чем-то не футбольном. Давайте, будем спортивными журналистами, а не распространителями слухов.
23 августа «Спартак» на выезде обыграл «Рубин» (2:0) в матче 6-го тура РПЛ.
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 34128 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Деян Станкович
Голы
Спартак
Пабло Солари
(Руслан Литвинов)
58′
Кристофер Мартинс
(Жедсон Фернандеш)
73′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
99
Дардан Шабанхаджай
70
Дмитрий Кабутов
89′
23
Руслан Безруков
8
Богдан Йочич
35′
46′
7
Александр Юкич
62′
22
Велдин Ходжа
79′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
89′
24
Никола Чумич
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
78′
6
Срджан Бабич
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
61′
35
Кристофер Мартинс
83′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
90′
88
Егор Гузиев
5
Эсекиэль Барко
90′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Рубин
Спартак
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
1
4
Угловые
4
3
Фолы
15
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти