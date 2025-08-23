Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
1
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.15
П2
13.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.40
П2
4.60
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.65
П2
3.96
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.35
П2
3.10
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
1
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.75
П2
4.15
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
3
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
15.00
П2
46.00
Футбол. Германия
перерыв
Фрайбург
0
:
Аугсбург
3
Все коэффициенты
П1
69.00
X
17.00
П2
1.04
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
3.85
X
2.40
П2
2.75
Футбол. Германия
перерыв
Унион Б
2
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.00
П2
10.75
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.19
П2
2.58
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.25
П2
7.49
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.78
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.62
П2
6.00
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.85
П2
1.66
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.77
П2
1.94
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.10
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.17
П2
8.25
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.81
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.86
П2
1.27
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил свое отсутствие на пресс-конференции после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).

Источник: РИА "Новости"

— Во-первых, хотелось бы уточнить, почему вы отсутствовали на пресс-конференции после игры с Зенитом?

— Причиной было то, что мне нужно было увидеть жену и дочь. Точка. Давайте говорить о футболе, а не о чем-то не футбольном. Давайте, будем спортивными журналистами, а не распространителями слухов.

23 августа «Спартак» на выезде обыграл «Рубин» (2:0) в матче 6-го тура РПЛ.

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 34128 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Деян Станкович
Голы
Спартак
Пабло Солари
(Руслан Литвинов)
58′
Кристофер Мартинс
(Жедсон Фернандеш)
73′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
99
Дардан Шабанхаджай
70
Дмитрий Кабутов
89′
23
Руслан Безруков
8
Богдан Йочич
35′
46′
7
Александр Юкич
62′
22
Велдин Ходжа
79′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
89′
24
Никола Чумич
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
78′
6
Срджан Бабич
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
61′
35
Кристофер Мартинс
83′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
90′
88
Егор Гузиев
5
Эсекиэль Барко
90′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Рубин
Спартак
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
1
4
Угловые
4
3
Фолы
15
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти