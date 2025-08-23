Миранчук прокомментировал переход в «Динамо»

Москва
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
0
:
Енисей
1
Все коэффициенты
П1
4.35
X
3.30
П2
1.95
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
2
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
15.00
П2
43.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.16
П2
1.38
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
2
:
Париж
1
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.80
П2
22.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
Все коэффициенты
П1
1.11
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.57
П2
5.45
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.89
X
3.84
П2
1.67
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.33
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.82
П2
1.88
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.07
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.12
П2
8.00
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.81
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.86
П2
1.27
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

Миранчук прокомментировал переход в «Динамо»

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский футболист Антон Миранчук, комментируя переход в московское «Динамо», заявил, что от предложений со стороны подобных «больших и великих клубов» не отказываются.

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу «Динамо» объявило о переходе Миранчука из швейцарского «Сьона». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 2,5 млн евро. Контракт 29-летнего игрока с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года.

«Поступило предложение от “Динамо”, от большого клуба, и от таких предложений не отказываются. Поэтому с семьей приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении. Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму», — приводит слова Миранчука пресс-служба «бело-голубых».

«Безусловно, благодарен “Сьону” за этот год, проведенный там, и за полученный опыт», — подчеркнул футболист.

Миранчук выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. В швейцарский клуб полузащитник перешел на правах свободного агента после истечения срока контракта с московским «Локомотивом». В составе «Сьона» он провел 25 матчей, забив два мяча и отдав три результативные передачи.