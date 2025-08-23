Миранчук прокомментировал переход в «Динамо»

В субботу «Динамо» объявило о переходе Миранчука из швейцарского «Сьона». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 2,5 млн евро. Контракт 29-летнего игрока с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года.
«Поступило предложение от “Динамо”, от большого клуба, и от таких предложений не отказываются. Поэтому с семьей приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении. Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму», — приводит слова Миранчука пресс-служба «бело-голубых».
«Безусловно, благодарен “Сьону” за этот год, проведенный там, и за полученный опыт», — подчеркнул футболист.
Миранчук выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. В швейцарский клуб полузащитник перешел на правах свободного агента после истечения срока контракта с московским «Локомотивом». В составе «Сьона» он провел 25 матчей, забив два мяча и отдав три результативные передачи.