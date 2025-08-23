Миранчук прокомментировал переход в «Динамо»

«Поступило предложение от “Динамо”, от большого клуба, и от таких предложений не отказываются. Поэтому с семьей приняли такое решение, что нужно двигаться в этом направлении. Испытываю приятное волнение. Очень рад подписать контракт с великим клубом нашей страны. Хочется побыстрее приступить к работе и начать набирать форму», — приводит слова Миранчука пресс-служба «бело-голубых».