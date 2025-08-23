Ричмонд
Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в 6-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о разгромной победе своих подопечных над махачкалинским «Динамо» (4:0) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Хорошая победа. Много забитых мячей. Это всегда радость для болельщиков. “Динамо” — крепкий орешек для любой команды. Хочу поблагодарить команду за игру. Будем готовиться к следующему матчу.

Выход Шилова? Мне кажется, воспитанники, которые в столь раннем возрасте дебютирует за «Зенит», вызывают особое внимание. Шилов — один из самых талантливых игроков академии. Внимание к нему повышенное. Надеюсь, он понимает, что нужно больше работать и расти.

Что касается Юры Горшкова — то он трудяга. И заслужил шанс выйти. Да, в первом тайме были ошибки, не только у него, но и у всех линии обороны. В целом нормальная игра и хороший результат«, — передаёт слова Семака корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Зимин.

Зенит
4:0
Первый тайм: 2:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 16:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 31478 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Густаво Мантуан
35′
Юрий Горшков
(Максим Глушенков)
73′
Максим Глушенков
(Вильмар Барриос)
90′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
6
Ваня Дркушич
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
82′
23
Арсен Адамов
4
Юрий Горшков
86′
9
Сантос да Силва Жерсон
11
Луис Энрике
68′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
68′
10
Максим Глушенков
7
Александр Соболев
86′
51
Вадим Шилов
Динамо Мх
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
28′
70′
4
Идар Шумахов
25
Гамид Агаларов
70′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
7
Хазем Мастури
88′
53
Шамиль Гаджиев
47
Никита Глушков
77′
28
Сердер Сердеров
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
4
Угловые
3
4
Фолы
10
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти