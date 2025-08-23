Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо» в 6-м туре РПЛ

«Хорошая победа. Много забитых мячей. Это всегда радость для болельщиков. “Динамо” — крепкий орешек для любой команды. Хочу поблагодарить команду за игру. Будем готовиться к следующему матчу.
Выход Шилова? Мне кажется, воспитанники, которые в столь раннем возрасте дебютирует за «Зенит», вызывают особое внимание. Шилов — один из самых талантливых игроков академии. Внимание к нему повышенное. Надеюсь, он понимает, что нужно больше работать и расти.
Что касается Юры Горшкова — то он трудяга. И заслужил шанс выйти. Да, в первом тайме были ошибки, не только у него, но и у всех линии обороны. В целом нормальная игра и хороший результат«, — передаёт слова Семака корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Зимин.
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Андрей Мостовой
29′
Густаво Мантуан
35′
Юрий Горшков
(Максим Глушенков)
73′
Максим Глушенков
(Вильмар Барриос)
90′
16
Денис Адамов
20
Педро
6
Ваня Дркушич
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
82′
23
Арсен Адамов
4
Юрий Горшков
86′
9
Сантос да Силва Жерсон
11
Луис Энрике
68′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
68′
10
Максим Глушенков
7
Александр Соболев
86′
51
Вадим Шилов
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
28′
70′
4
Идар Шумахов
25
Гамид Агаларов
70′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
7
Хазем Мастури
88′
53
Шамиль Гаджиев
47
Никита Глушков
77′
28
Сердер Сердеров
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти