Разгромом завершился матч «Зенита» с Алипом в составе

После перерыва петербуржцы продолжили доминировать. На 72-й минуте Максим Глушенков вырезал передачу в штрафную с правого фланга, и Юрий Горшков, подключившийся в атаку, пробил точно в цель, отправив мяч в ворота рикошетом от штанги. А точку в матче поставил сам Глушенков: на 90-й минуте он получил проникающую передачу, убежал с центра поля и потрясающим ударом закрутил мяч мимо вратаря прямо в угол.