Разгромом завершился матч «Зенита» с Алипом в составе

«Зенит» в матче шестого тура чемпионата России разгромил на своем поле махачкалинское «Динамо» со счётом 4:0, сообщают Vesti.kz.

Источник: Чемпионат.com

Счёт был открыт на 29-й минуте — Андрей Мостовой хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за фол на Страхине Эраковиче. Ещё до перерыва сине-бело-голубые удвоили преимущество: Густаво Мантуан изящным «парашютом» перекинул вратаря.

После перерыва петербуржцы продолжили доминировать. На 72-й минуте Максим Глушенков вырезал передачу в штрафную с правого фланга, и Юрий Горшков, подключившийся в атаку, пробил точно в цель, отправив мяч в ворота рикошетом от штанги. А точку в матче поставил сам Глушенков: на 90-й минуте он получил проникающую передачу, убежал с центра поля и потрясающим ударом закрутил мяч мимо вратаря прямо в угол.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип на 68-й минуте вышел на замену в этом матче в составе «Зенита».

Благодаря этой победе «Зенит» прервал серию из четырёх матчей без побед и поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы, набрав девять очков. «Динамо», имея пять очков, осталось на 13-й позиции.

В следующем туре 30 августа «Зенит» примет «Пари НН», а на следующий день махачкалинцы дома сыграют против московского «Динамо».

Зенит
4:0
Первый тайм: 2:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 16:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 31478 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Густаво Мантуан
35′
Юрий Горшков
(Максим Глушенков)
73′
Максим Глушенков
(Вильмар Барриос)
90′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
6
Ваня Дркушич
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
82′
23
Арсен Адамов
4
Юрий Горшков
86′
9
Сантос да Силва Жерсон
11
Луис Энрике
68′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
68′
10
Максим Глушенков
7
Александр Соболев
86′
51
Вадим Шилов
Динамо Мх
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
28′
70′
4
Идар Шумахов
25
Гамид Агаларов
70′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
7
Хазем Мастури
88′
53
Шамиль Гаджиев
47
Никита Глушков
77′
28
Сердер Сердеров
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
4
Угловые
3
4
Фолы
10
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти