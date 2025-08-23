«Локомотив» упустил победу над «Ростовом» в матче с шестью голами

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с ничейным результатом 3:3. Счет в поединке открыл Алексей Батраков, который отличился с передачи Зелимхана Бакаева на 7-й минуте игры. Второй гол «железнодорожников» оформил Дмитрий Воробьев на 20-й минуте игры. Его ассистентом выступил Батраков. На 57-й минуте игрок «Ростова» Мохаммад Мохеби реализовал пенальти. На 65-й минуте Тимур Сулейманов сравнял счет. Третий для «Локомотива» гол оформил Александр Сильянов на 82-й минуте. «Ростов» ушел от поражения на 90+8-й минуте игры после гола Роналдо.