«Локомотив» упустил победу над «Ростовом» в матче с шестью голами

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с ничейным результатом 3:3. Счет в поединке открыл Алексей Батраков, который отличился с передачи Зелимхана Бакаева на 7-й минуте игры. Второй гол «железнодорожников» оформил Дмитрий Воробьев на 20-й минуте игры. Его ассистентом выступил Батраков. На 57-й минуте игрок «Ростова» Мохаммад Мохеби реализовал пенальти. На 65-й минуте Тимур Сулейманов сравнял счет. Третий для «Локомотива» гол оформил Александр Сильянов на 82-й минуте. «Ростов» ушел от поражения на 90+8-й минуте игры после гола Роналдо.
В турнирной таблице национального первенства московский клуб продолжает удерживать лидерство и идет на первой строчке с 14-ю баллами. «Ростов» — аутсайдер текущего сезона, команда расположилась на 14-й позиции с четырьмя очками.
В следующем туре РПЛ «железнодорожники» примут на своем поле самарские «Крылья Советов» 31 августа. Игра начнется в 15:45 по московскому времени. Ростовская команда на день раньше сыграет дома с грозненским «Ахматом». Начало встречи — 20:45 мск.
Михаил Галактионов
Джонатан Альба
Алексей Батраков
(Зелимхан Бакаев)
7′
Дмитрий Воробьев
(Алексей Батраков)
20′
Александр Сильянов
(Николай Комличенко)
82′
Мохаммад Мохеби
57′
Тимур Сулейманов
(Илья Жбанов)
65′
Роналдо
90+8′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
90′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
66′
14
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
46′
2
Кристиан Рамирес
52′
10
Дмитрий Воробьев
67′
27
Николай Комличенко
93
Артем Карпукас
76′
8
Владислав Сарвели
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
7
Роналдо
18
Константин Кучаев
99
Тимур Сулейманов
9
Мохаммад Мохеби
40
Илья Вахания
46′
22
Давид Семенчук
62
Иван Комаров
40′
57
Илья Жбанов
58
Даниил Шанталий
46′
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
87′
69
Егор Голенков
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти