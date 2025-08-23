«Надоело уже»: Биджиев раскритиковал судейство матча с «Зенитом»

В субботу «Динамо» проиграло в гостях «Зениту» (0:4) в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Момент с VAR был ключевым в этом матче. Где-то мы психологически просели, получили второй мяч совсем не обязательно. В третьем мяче “Зенита” было нарушение правил, то что мы видели на повторе. VAR нужно смотреть и в одну, и в другую сторону, потому что это надоело уже. Надо чуть-чуть покорректнее относиться к другим командам», — приводит слова Биджиева с пресс-конференции страница «Зенита» «ВКонтакте».
«Вдвоем атаковали нашего игрока на нашей половине поля, судья не свистит, проходит атака, и забивают третий гол. Аналогичный эпизод — в предыдущем матче прокрутили на час назад, смотрели, было ли за что зацепиться. А по пенальти в наши ворота — фол был», — добавил он.
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Андрей Мостовой
29′
Густаво Мантуан
35′
Юрий Горшков
(Максим Глушенков)
73′
Максим Глушенков
(Вильмар Барриос)
90′
16
Денис Адамов
20
Педро
6
Ваня Дркушич
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
82′
23
Арсен Адамов
4
Юрий Горшков
86′
9
Сантос да Силва Жерсон
11
Луис Энрике
68′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
68′
10
Максим Глушенков
7
Александр Соболев
86′
51
Вадим Шилов
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
28′
70′
4
Идар Шумахов
25
Гамид Агаларов
70′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
7
Хазем Мастури
88′
53
Шамиль Гаджиев
47
Никита Глушков
77′
28
Сердер Сердеров
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
