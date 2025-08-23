«Надоело уже»: Биджиев раскритиковал судейство матча с «Зенитом»

«Момент с VAR был ключевым в этом матче. Где-то мы психологически просели, получили второй мяч совсем не обязательно. В третьем мяче “Зенита” было нарушение правил, то что мы видели на повторе. VAR нужно смотреть и в одну, и в другую сторону, потому что это надоело уже. Надо чуть-чуть покорректнее относиться к другим командам», — приводит слова Биджиева с пресс-конференции страница «Зенита» «ВКонтакте».