Семак — о переходе Глушенкова в европейскую команду: «В первый раз слышу»

Ранее появилась информация, что «Зенит» предлагал Глушенкову уйти в «Црвену Звезду» на правах аренды, однако россиянин отказался от перехода.
— Рассматривался ли вариант с арендой Глушенкова в «Црвену Звезду»?
— В первый раз слышу, — приводятся слова Семака на сайте петербургского клуба.
В субботу Глушенков сыграл против махачкалинского «Динамо» (4:0) и впервые за 6 матчей отметился результативными действиями — забитым мячом и голевой передачей.
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 16:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 31478 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Густаво Мантуан
35′
Юрий Горшков
(Максим Глушенков)
73′
Максим Глушенков
(Вильмар Барриос)
90′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
6
Ваня Дркушич
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
82′
23
Арсен Адамов
4
Юрий Горшков
86′
9
Сантос да Силва Жерсон
11
Луис Энрике
68′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
68′
10
Максим Глушенков
7
Александр Соболев
86′
51
Вадим Шилов
Динамо Мх
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
28′
70′
4
Идар Шумахов
25
Гамид Агаларов
70′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
7
Хазем Мастури
88′
53
Шамиль Гаджиев
47
Никита Глушков
77′
28
Сердер Сердеров
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
4
Угловые
3
4
Фолы
10
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
