Семак — о переходе Глушенкова в европейскую команду: «В первый раз слышу»

Футбол. Первая лига
перерыв
СКА-Хабаровск
0
:
Спартак Кс
2
Все коэффициенты
П1
36.00
X
11.00
П2
1.09
Футбол. Премьер-лига
15:00
Крылья Советов
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.77
П2
1.78
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.26
П2
3.15
Футбол. Англия
16:00
Эвертон
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.31
П2
2.43
Футбол. Франция
16:00
Лорьян
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.40
П2
2.66
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.99
П2
7.00
Футбол. Испания
18:00
Осасуна
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.22
П2
3.16
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.67
П2
6.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.89
П2
1.81
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.96
П2
5.40
Футбол. Франция
18:15
Тулуза
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.49
П2
3.30
Футбол. Англия
18:30
Фулхэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.64
П2
2.15
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.12
П2
3.95
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.20
П2
1.96
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.34
П2
2.29
Футбол. Италия
19:30
Комо
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.37
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.35
П2
2.10
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.60
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Вильярреал
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.66
П2
6.00
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
7.10
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.93
П2
7.75
Футбол. Франция
21:45
Лилль
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.75
П2
2.11
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Реал
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.76
П2
1.33
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2

Семак — о переходе Глушенкова в европейскую команду: «В первый раз слышу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о возможном уходе из команды форварда Максима Глушенкова.

Источник: Sport24

Ранее появилась информация, что «Зенит» предлагал Глушенкову уйти в «Црвену Звезду» на правах аренды, однако россиянин отказался от перехода.

— Рассматривался ли вариант с арендой Глушенкова в «Црвену Звезду»?

— В первый раз слышу, — приводятся слова Семака на сайте петербургского клуба.

В субботу Глушенков сыграл против махачкалинского «Динамо» (4:0) и впервые за 6 матчей отметился результативными действиями — забитым мячом и голевой передачей.

Зенит
4:0
Первый тайм: 2:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 16:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 31478 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Густаво Мантуан
35′
Юрий Горшков
(Максим Глушенков)
73′
Максим Глушенков
(Вильмар Барриос)
90′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
6
Ваня Дркушич
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
82′
23
Арсен Адамов
4
Юрий Горшков
86′
9
Сантос да Силва Жерсон
11
Луис Энрике
68′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
68′
10
Максим Глушенков
7
Александр Соболев
86′
51
Вадим Шилов
Динамо Мх
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
28′
70′
4
Идар Шумахов
25
Гамид Агаларов
70′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
7
Хазем Мастури
88′
53
Шамиль Гаджиев
47
Никита Глушков
77′
28
Сердер Сердеров
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
4
Угловые
3
4
Фолы
10
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти