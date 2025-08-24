Ричмонд
«Глушенков — игрок такого же плана, как Барко и Батраков. Хочется, чтобы он остался!» Орлов — о победе «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов — о крупной победе команды Семака над махачкалинским «Динамо» (4:0).

Источник: Спорт-Экспресс

«Зениту» нужно купить хотя бы одного центрального защитника

— Счет — 4:0, но он мог быть и другим. Скажем, 6:2. У Махачкалы же были реальные моменты. И тут возникают серьезные вопросы к центральным защитникам «Зенита». Дркушич и Эракович сегодня не убедили. Какие ошибки… Тяжеловатые, проигрывают борьбу, нарушают правила. Думаю, против быстрых футболистов «Локомотива» и ЦСКА им будет совсем тяжело.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 6, 23.08.2025, 16:15
Зенит
4
Динамо Мх
0

Ну что сделал в начале матча Дркушич? Подарил мяч Агаларову, который выскочил один на один с Адамовым. Нужно похвалить вратаря питерцев. Спас!

На мой взгляд, до закрытия трансферного окна «Зениту» необходимо купить хотя бы одного сильного центрального защитника. Иначе проблем не избежать. Ну нет сейчас никакой уверенности в оборонительной линии сине-бело-голубых! При всем уважении к махачкалинцам, они не являются лидерами таблицы. Но почему подопечные Биджиева так легко входили в штрафную, создавали остроту, наносили удары? И это вообще-то в гостях…

Что с Нино? Видимо, пока еще не до конца оправился от травмы. Он был уже в заявке. Не надо форсировать, пусть восстановится. То же самое я говорил и о Жерсоне. Он же уставшим приехал после клубного чемпионата мира. Сейчас пусть немного передохнет.

Источник: ФК "Зенит"

Глушенкова просто не надо загонять в рамки!

В итоге более высокое исполнительское мастерство хозяев сказалось. У «Зенита», конечно, большой потенциал. Вышел Глушенков, отдал, забил. Просто потрясающе сыграл! А ведь еще и Лусиано есть в резерве.

Сегодня Вендел и Глушенков напомнили свою связку в начале прошлого сезона. Какой был тандем! И он, похоже, возвращается. Максим набрал форму.

В последнее время ходили разные слухи о нем… Но мне бы очень хотелось, чтобы этот футболист остался в команде. У его связки с Венделом серьезные перспективы. Футбольный дуэт фантазеров! Они могут принести сине-бело-голубым еще много пользы.

Глушенкова просто не надо загонять в рамки, привязывать к определенной позиции. Нужно дать ему свободу, предоставить право импровизировать. Он игрок такого же плана, как Барко и Батраков. Такого же диапазона.

Педро играл на позиции «десятки». И это, считаю, правильно. Да, может быть, ему где-то еще не хватает остроты, яркости. Но он держит темп все 90 минут, полезен. Все умеет. И пробить, и отдать, и обвести. Хорошее видение поля. Не зря Семак в него верит.

Источник: ФК "Зенит"

Зачем же Кагермазов прихватил Эраковича? Это пенальти

Пенальти в ворота гостей? Ну, а что здесь обсуждать? Повторы нам все четко показали. Зачем Кагермазов прихватил Эраковича за футболку? На что он рассчитывал? На то, что Кукуян не увидит? Расчет сработал наполовину. Судья в поле действительно не отреагировал, но его подстраховал ВАР. По правилам это 11-метровый. Эракович бежал замыкать подачу. Не факт, что добрался бы, но… Игрок «Динамо» фолил.

Соболев заслужил место в старте, но у него далеко не все получилось. В стремлении ему не откажешь. От него исходит правильная энергетика! Борется. Но вот в плане передач допускал ошибки, был порой неточен…

«Спартак» победил «Рубин». Я, кстати, вам сказал до игры, что красно-белые, скорее всего, увезут из Казани три очка. Москвичи выглядели хорошо организованной командой. Все четко, слаженно. Выделю Барко. Он ведет игру, обретает себя. Жедсон явно пришелся ко двору. В «Спартаке» есть качественные русские футболисты — Умяров, Литвинов, Денисов. Все прибавили. Станкович остепенился, не истерит больше. Он видит, что игра у команды пошла, успокоился. У «Спартака» есть глубина состава. Вышел на замену Солари, явно усилил, забил важный мяч.

Автор: Виталий Айрапетов

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 34128 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Деян Станкович
Голы
Спартак
Пабло Солари
(Руслан Литвинов)
58′
Кристофер Мартинс
(Жедсон Фернандеш)
73′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
99
Дардан Шабанхаджай
70
Дмитрий Кабутов
89′
23
Руслан Безруков
8
Богдан Йочич
35′
46′
7
Александр Юкич
62′
22
Велдин Ходжа
79′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
89′
24
Никола Чумич
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
78′
6
Срджан Бабич
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
61′
35
Кристофер Мартинс
83′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
90′
88
Егор Гузиев
5
Эсекиэль Барко
90′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Рубин
Спартак
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
1
4
Угловые
4
3
Фолы
15
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
