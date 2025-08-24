«Глушенков — игрок такого же плана, как Барко и Батраков. Хочется, чтобы он остался!» Орлов — о победе «Зенита»

Пенальти в ворота гостей? Ну, а что здесь обсуждать? Повторы нам все четко показали. Зачем Кагермазов прихватил Эраковича за футболку? На что он рассчитывал? На то, что Кукуян не увидит? Расчет сработал наполовину. Судья в поле действительно не отреагировал, но его подстраховал ВАР. По правилам это 11-метровый. Эракович бежал замыкать подачу. Не факт, что добрался бы, но… Игрок «Динамо» фолил.