Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы разобрались в ситуации с Луневым»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после победы над «Пари НН» в 6-м туре чемпионата России (3:0) заявил, что клуб разобрался в ситуации с голкипером Андреем Луневым.

Источник: Кадр из трансляции

Во встрече 5-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3) голкипер, не принимавший участия в игре, был замечен на трибуне. Телекамеры зафиксировали момент, когда он использовал, предположительно, жевательный табак.

— В прошлый раз вы говорили, что инцидент будет рассмотрен, а клуб применит санкции, если будут основания. Чем закончилась эта история?

— Это внутреннее дело клуба. Мы разобрались в этой ситуации, — сказал Пивоваров Metaratings.ru.

33-летний вратарь защищает цвета «Динамо» с лета 2024 года. На его счету уже 34 игры во всех турнирах, в которых он пропустил 39 мячей и восемь раз сохранил ворота в неприкосновенности.