Федорищев: «Крыльям» надо подать жалобу на судейство в игре с «Краснодаром»

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в Telegram-канале, что у него остались вопросы к судейству в матче «Крыльев Советов» против «Краснодара» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
В воскресенье «Крылья Советов» дома проиграли «Краснодару» со счетом 0:6.
«Так нельзя, мужики! “Крылья Советов” — “Краснодар” — 0:6. Непросто подбирать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников “Крыльев”, тоже много вопросов — считаю, что клубу надо подавать жалобу) — никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках», — написал Федорищев.
«После матча зашел в раздевалку нашей команды. Серьезный мужской разговор без лишних глаз и ушей. Пусть этот очень болезненный удар позволит команде сделать правильные выводы и в дальнейшем стать сильнее. Впереди непростой календарь. “Крылья”, надо собраться и реабилитироваться перед родными болельщиками. Только “Крылья”, только победа», — заключил он.
«Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарцы в гостях сыграют со столичным «Локомотивом».