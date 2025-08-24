Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
51.00
X
12.50
П2
1.08
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Пиза
1
Все коэффициенты
П1
2.65
X
1.97
П2
11.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
1
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
4.72
X
1.80
П2
4.72
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Краснодар
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Федорищев: «Крыльям» надо подать жалобу на судейство в игре с «Краснодаром»

Федорищев: «Крыльям» надо подать жалобу на судейство в матче с «Краснодаром».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал в Telegram-канале, что у него остались вопросы к судейству в матче «Крыльев Советов» против «Краснодара» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

В воскресенье «Крылья Советов» дома проиграли «Краснодару» со счетом 0:6.

«Так нельзя, мужики! “Крылья Советов” — “Краснодар” — 0:6. Непросто подбирать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников “Крыльев”, тоже много вопросов — считаю, что клубу надо подавать жалобу) — никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках», — написал Федорищев.

«После матча зашел в раздевалку нашей команды. Серьезный мужской разговор без лишних глаз и ушей. Пусть этот очень болезненный удар позволит команде сделать правильные выводы и в дальнейшем стать сильнее. Впереди непростой календарь. “Крылья”, надо собраться и реабилитироваться перед родными болельщиками. Только “Крылья”, только победа», — заключил он.

«Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре самарцы в гостях сыграют со столичным «Локомотивом».