Федорищев: «Крыльям» надо подать жалобу на судейство в игре с «Краснодаром»

«Так нельзя, мужики! “Крылья Советов” — “Краснодар” — 0:6. Непросто подбирать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников “Крыльев”, тоже много вопросов — считаю, что клубу надо подавать жалобу) — никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках», — написал Федорищев.