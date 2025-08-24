«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до шести матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Сочи» потерпел пятое поражение в шести играх чемпионата России и располагается на последнем, 16-м месте с одним очком.