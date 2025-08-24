МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» на выезде обыграли «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Брайан Хиль (29-я минута, пенальти) и Илья Петров (51).
«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до шести матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Сочи» потерпел пятое поражение в шести играх чемпионата России и располагается на последнем, 16-м месте с одним очком.
В седьмом туре «Балтика» 31 августа на выезде сыграет против тольяттинского «Акрона», «Сочи» днем ранее в гостях встретится с московским «Спартаком».
Роберт Морено
Андрей Талалаев
Брайан Александр Хиль
29′
Илья Петров
(Натан Гассама)
51′
99
Юрий Дюпин
8
Михаил Игнатов
23
Сауль Гуарирапа
4
Вячеслав Литвинов
5
Набиль Абердин
6
Игнасио Сааведра
82
Сергей Волков
61′
59
Руслан Барт
27
Кирилл Заика
72′
77′
37
Макар Чирков
10
Мартин Крамарич
59′
25
Яхья Аттьят-Аллах
7
Антон Зиньковский
59′
16
Максим Мухин
14
Кирилл Кравцов
59′
19
Александр Коваленко
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
23′
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
17
Владислав Саусь
11
Юрий Ковалев
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
65′
90
Чиносо Оффор
90′
73
Максим Петров
79′
25
Александр Филин
22
Николай Титков
65′
5
Айман Мурид
10
Илья Петров
44′
79′
77
Эльдар Чивич
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти