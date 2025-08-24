Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Овьедо
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
41.00
X
11.25
П2
1.08
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Пиза
1
Все коэффициенты
П1
2.90
X
1.80
П2
13.20
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
1
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.50
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.65
П2
4.90
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Краснодар
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до шести матчей

«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до шести матчей, обыграв «Сочи».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» на выезде обыграли «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Брайан Хиль (29-я минута, пенальти) и Илья Петров (51).

«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до шести матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Сочи» потерпел пятое поражение в шести играх чемпионата России и располагается на последнем, 16-м месте с одним очком.

В седьмом туре «Балтика» 31 августа на выезде сыграет против тольяттинского «Акрона», «Сочи» днем ранее в гостях встретится с московским «Спартаком».

Сочи
0:2
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Роберт Морено
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
29′
Илья Петров
(Натан Гассама)
51′
Составы команд
Сочи
99
Юрий Дюпин
8
Михаил Игнатов
23
Сауль Гуарирапа
4
Вячеслав Литвинов
5
Набиль Абердин
6
Игнасио Сааведра
82
Сергей Волков
61′
59
Руслан Барт
27
Кирилл Заика
72′
77′
37
Макар Чирков
10
Мартин Крамарич
59′
25
Яхья Аттьят-Аллах
7
Антон Зиньковский
59′
16
Максим Мухин
14
Кирилл Кравцов
59′
19
Александр Коваленко
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
23′
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
17
Владислав Саусь
11
Юрий Ковалев
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
65′
90
Чиносо Оффор
90′
73
Максим Петров
79′
25
Александр Филин
22
Николай Титков
65′
5
Айман Мурид
10
Илья Петров
44′
79′
77
Эльдар Чивич
Статистика
Сочи
Балтика
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
3
5
Угловые
2
2
Фолы
10
20
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
