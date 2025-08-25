Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Краснодар
6
П1
X
П2

«Соперник превзошёл нас во всём». Тренер «Сочи» Морено — о поражении от «Балтики»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:2).

Источник: Чемпионат.com

«Сегодня ничего не получилось, соперник превзошёл нас во всём. Это стоит признать. Хотелось бы взять на себя ответственность. Хочу донести до игроков, что они пока не показывают максимум. Мы должны продолжать работать, до международного перерыва ещё есть матчи. Было очень много брака в простых ситуациях как у Антона Зиньковского, так и у Мартина Крамарича. Мы все выглядели очень плохо», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Балтики» стало 12 очков. Команда Андрея Талалаева занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с одним очком находится на последней, 16-й строчке.