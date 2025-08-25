«Если бы это не сделали, клуб не заработал бы ничего». Гендиректор ЦСКА — о переходе Роши

— Виллиан Роша покинул ЦСКА. Был ли вариант, при котором он остался бы в команде? Расскажите про формат сделки, потому что было много слухов о том, что Виллиан сам выкупил контракт.
— Всё было достаточно просто. Год назад мы продлили контракт с ним, если бы мы этого не сделали, он бы стал свободным агентом и клуб не заработал бы ничего от слова совсем. В данном случае Виллиан действительно воспользовался данной опцией, клуб «Аль‑Джазира» заплатил условную сумму. Попытки сохранить его, безусловно, были, но зарплата, которую ему предложили в эмиратском клубе, скажу мягко, существенно выше той, что есть у самого высокооплачиваемого футболиста ЦСКА. Повторять такую зарплату при всём уважении и любви к Роше… но есть другие ребята, и мы должны думать об экономической составляющей, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».
Напомним, Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, в августе текущего года защитник перешёл в «Аль‑Джазиру».
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Матеус Алвес
(Кирилл Глебов)
6′
Кирилл Глебов
19′
Иван Обляков
59′
Артем Дзюба
(Марат Бокоев)
34′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
70′
19
Даниэль Руис
90
Матвей Лукин
64′
4
Жоао Виктор
7
Матеус Алвес
81′
52
Артем Бандикян
11
Тамерлан Мусаев
64′
8
Артем Шуманский
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81
Никита Базилевский
41′
67′
6
Максим Кузьмин
8
Константин Марадишвили
79′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
79′
69
Арсений Дмитриев
17
Солтмурад Бакаев
67′
15
Стефан Лончар
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
