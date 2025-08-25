«Если бы это не сделали, клуб не заработал бы ничего». Гендиректор ЦСКА — о переходе Роши

— Всё было достаточно просто. Год назад мы продлили контракт с ним, если бы мы этого не сделали, он бы стал свободным агентом и клуб не заработал бы ничего от слова совсем. В данном случае Виллиан действительно воспользовался данной опцией, клуб «Аль‑Джазира» заплатил условную сумму. Попытки сохранить его, безусловно, были, но зарплата, которую ему предложили в эмиратском клубе, скажу мягко, существенно выше той, что есть у самого высокооплачиваемого футболиста ЦСКА. Повторять такую зарплату при всём уважении и любви к Роше… но есть другие ребята, и мы должны думать об экономической составляющей, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».