Галицкий не отпустил своего любимчика в Европу, звездный украинец сменит клуб. Трансферы и слухи дня

Что в России?
Сперцян остается в «Краснодаре» — но ждет нового предложения из Европы
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян останется в клубе. Его контракт с «быками» рассчитан до 2029 года, и в ближайшее время армянин вряд ли покинет команду Мурада Мусаева. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.
По данным журналиста, на текущий момент «Краснодар» получил только два предложения от зарубежных клубов. Два года назад Сперцяна хотели видеть в «Аяксе», а этим летом на него вышел «Саутгемптон». Футболист пообщался с президентом родного клуба Сергеем Галицким, и тот уговорил его не соглашаться на уход в Чемпионшип, а подождать «более достойного клуба». Также Галицкий отметил, что Сперцян в Краснодаре — звезда и любимец, а в Англии рискует стать обычным игроком.
В нынешнем розыгрыше РПЛ 25-летний полузащитник забил за «Краснодар» четыре мяча в шести матчах. Сперцян — рекордсмен клуба по количеству результативных действий в Премьер-лиге — у него 44 гола и 28 голевых передач в 121 матче. Портал Transfermarkt оценивает Эдуарда в 25 миллионов евро.
Ранее разные инсайдеры отправляли армянского полузащитника в «ПСВ», «Атлетико» и ряд клубов Португалии.
Тюкавин готов обсуждать уход из «Динамо»
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, перешел бы он в «Зенит» или «Спартак», если поступит предложение.
— В данный момент нет. У меня долгосрочный контракт с «Динамо». Если клуб захочет меня продать или выставить на продажу, будем обсуждать, а пока я игрок «Динамо», — цитирует Тюкавина «Советский спорт».
Константин продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок, полученного в марте этого года. Сам футболист ожидает своего появления на поле в сентябре.
Дисквалифицированный футболист будет играть в Медиалиге
Бывший нападающий «Оренбурга», «Крыльев Советов» и «Сочи» Владимир Писарский стал футболистом «СКА Ростов». 29-летний форвард сыграет за клуб, принадлежащий рэперу Басте, в медийном Кубке лиги.
В начале июля Писарский был отстранен от футбольной деятельности на четыре года (три из которых — условно) за игру на тотализаторе в футбольные ставки. Через несколько дней самарские «Крылья Советов» разорвали контракт с Владимиром, и тот остался без команды.
Джавада хотят видеть в Турции
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммаджавад Хоссейннеджад (Джавад) может продолжить карьеру в Турции. По данным журналиста Руди Галетти, 22-летним футболистом интересуется ряд клубов местной Суперлиги. Кто конкретно — не сообщается.
Ранее интерес к Джаваду проявляли «Вулверхэмптон», «Фулхэм» и «Севилья». В этом сезоне иранец забил один мяч в шести матчах «Динамо» в РПЛ.
В клубе РПЛ сменится руководство
Как стало известно Sport24, генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в ближайшее время может покинуть должность. Если он уйдет, то шорт-лист потенциальных сменщиков будет подготовлен Максимом Гафуровым — он возглавляет Центр управления и развития спорта в Нижегородской области.
«Пари НН» крайне неудачно стартовал в новом сезоне РПЛ. В шести матчах нижегородская команда победила лишь однажды и сейчас идет в зоне вылета.
«Челябинск» подписал Бабу
Играющий в Первой лиге «Челябинск» объявил о переходе полузащитника Бабы Н’Диайе. С 18-летним ивуарийцем подписан трехлетний контракт.
Баба Н’Диайе — воспитанник футбольной академии «Виста». В прошлом сезоне молодой полузащитник выступал за болгарский «Ботев-Пловдив».
Что в мире?
«Тоттенхэм» оценил бразильца из «Ман Сити» в 70 млн евро
Лондонский клуб «Тоттенхэм» планирует потратить более 70 миллионов евро на форварда «Манчестер Сити» Савиньо. По данным журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» рассчитывают завершить трансфер до закрытия окна. 21-летний бразилец проявляет заинтересованность в переходе в лондонскую команду, и теперь решение зависит от «Сити».
В прошлом сезоне Савиньо сыграл 29 матчей в АПЛ. На его счету один гол и восемь результативных передач.
Судаков поедет в Португалию
Полузащитник сборной Украины и «Шахтера» Георгий Судаков может продолжить карьеру в «Бенфике». Как сообщает Record, хавбек входит в шорт-лист португальского клуба на усиление атакующей линии. Руководство «Бенфики» высоко оценивает игру Судакова и считает, что он сможет проявить себя на позиции десятого номера.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку также проявляет «Ювентус». Портал Transfermarkt оценивает украинца в 32 млн.
Доннарумма готовится помогать Гвардиоле
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в «Манчестер Сити». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже согласовали условия личного контракта. Сейчас идут переговоры между клубами.
По данным источника, изначально сумма трансфера составляла 50 млн евро, но по итогу она будет уменьшена. За Доннаруммой также активно следит «Галатасарай».
Моуринью в «Ноттингеме» — «бессмыслица»
Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту отреагировал на слухи о возможном увольнении из клуба. По слухам, на его место претендует главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью.
— Это чушь, это бессмыслица. Мы сейчас сосредоточены на играх, это самое главное. Хочу ли и дальше тренировать команду? Конечно! В ближайшее время я проведу беседу с руководством клуба, — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.
В двух матчах нового сезона АПЛ «Ноттингем» набрал четыре балла. «Лесные» выиграли у «Брентфорда» (3:1) и поделили очки с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Барселона» отдаст голкипера в аренду
Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья близок к переходу в другой клуб. Как сообщает Mundo Deportivo, футболист находится в шаге от перехода в «Эльче».
По данным источника, Пенья присоединится к новой команде на этой неделе. «Барса» не планирует насовсем расставаться с вратарем — она намерена продлить с ним контракт, а затем отправить его в «Эльче» на правах аренды.
В прошлом сезоне Иньяки провел за блауграну 23 матча во всех турнирах. Ранее инсайдеры отправляли 26-летнего вратаря в «Сельту», итальянский «Комо» и неназванный турецкий клуб.
Автор: Дмитрий Панов