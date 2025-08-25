Галицкий не отпустил своего любимчика в Европу, звездный украинец сменит клуб. Трансферы и слухи дня

По данным журналиста, на текущий момент «Краснодар» получил только два предложения от зарубежных клубов. Два года назад Сперцяна хотели видеть в «Аяксе», а этим летом на него вышел «Саутгемптон». Футболист пообщался с президентом родного клуба Сергеем Галицким, и тот уговорил его не соглашаться на уход в Чемпионшип, а подождать «более достойного клуба». Также Галицкий отметил, что Сперцян в Краснодаре — звезда и любимец, а в Англии рискует стать обычным игроком.