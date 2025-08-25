Капитан «Краснодара» Сперцян: нет страха, что не получится попробовать себя в Европе

— У меня нет страха, что не получится попробовать себя в Европе. Не боюсь. Я ко всему готов, это нормально. Нельзя говорить, что наш чемпионат плохой, слабый или что-то ещё. Такого нет.
— Какое место ты дашь нашему чемпионату?
— Шестое-седьмое, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ранее ряд источников сообщил о том, что руководство «Краснодара» отказалось отпускать Сперцяна в «Саутгемптон». СМИ писали, что английский клуб был единственной командой, сделавшей конкретное предложение о трансфере игрока.
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Гаэтан Перрен
(Дуглас Аугусту)
3′
Эдуард Сперцян
13′
Джон Кордоба
(Гаэтан Перрен)
42′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
78′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
86′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
90′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
46′
9
Алексей Сутормин
2
Кирилл Печенин
68′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
59′
7
Вадим Раков
77
Ильзат Ахметов
59′
8
Максим Витюгов
22
Фернандо Костанца
46′
14
Михайло Баньяц
58′
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
98
Сергей Петров
82′
59
Артем Хмарин
23
Гаэтан Перрен
69′
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
74′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
69′
88
Никита Кривцов
66
Дуглас Аугусту
82′
6
Кевин Ленини
Статистика
Крылья Советов
Краснодар
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
10
20
Удары в створ
3
7
Угловые
5
5
Фолы
8
15
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
