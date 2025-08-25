Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.57
П2
7.42
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.45
П2
4.90
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.83
П2
2.91
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.83
П2
5.66
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.29
П2
9.00
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.90
П2
2.20
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.12
П2
4.01

Олусегун не перешел в «Ахмат» по религиозным причинам

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун рассказал «СЭ», почему не перешел в «Ахмат».

Источник: РИА "Новости"

Ранее о возможном переходе Олусегуна из «Краснодара» в «Ахмат» сообщал журналист Иван Карпов. Позднее «РБ Спорт» добавил, что футболист не сел в машину «Ахмата», приехавшую за ним, вдруг поменяв свое решение о переходе. Позднее стало известно, что спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов повлиял на переход Олусегуна в клуб.

— Есть история, что вы уже практически были в машине «Ахмата», чтобы перейти в грозненский клуб, но вдруг поменяли свое решение и оказались в «Пари НН». Что там произошло?

— Действительно, я должен был перейти в «Ахмат», но мне нужно было следовать своим ощущениям и своей семье. Я не хотел переезжать в Грозный по религиозным соображениям.

Я очень сильно уважаю «Ахмат», они играют в отличный футбол. Клуб мог бы многое дать мне. Однако я не смог бы жить в мусульманском городе Грозном со своей семьей. А я вырос в христианской семье.

Мои родственники сказали, что мне нужно перейти в «Пари НН», потому что тут я буду играть намного лучше. Поэтому с точки зрения адаптации я выбрал «Пари НН».

Олусегун в 2022 году перешел в «Краснодар» из болгарского «Ботева». В прошлом сезоне 23-летний нигериец провел 28 матчей во всех турнирах и забил три мяча.