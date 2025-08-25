В ЦСКА назвали возможным вариант с российским паспортом для Мойзеса

— Российский паспорт Мойзеса был бы идеальным вариантом для ЦСКА, учитывая его отношение к России, то, как он защищает российский чемпионат, как его любят болельщики?
— Возможно. Но для начала надо поговорить об этом с самим Мойзесом.
30-летний Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. За это время на счету на счету футболиста 116 матчей, в которых он отметился 5 голами и 9 результативными передачами.
До этого он играл за «Интернасьонал», «Ботафого», «Коринтианс» и другие команды.
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Голы
ЦСКА
Матеус Алвес
(Кирилл Глебов)
6′
Кирилл Глебов
19′
Иван Обляков
59′
Акрон
Артем Дзюба
(Марат Бокоев)
34′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
70′
19
Даниэль Руис
90
Матвей Лукин
64′
4
Жоао Виктор
7
Матеус Алвес
81′
52
Артем Бандикян
11
Тамерлан Мусаев
64′
8
Артем Шуманский
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81
Никита Базилевский
41′
67′
6
Максим Кузьмин
8
Константин Марадишвили
79′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
79′
69
Арсений Дмитриев
17
Солтмурад Бакаев
67′
15
Стефан Лончар
Статистика
ЦСКА
Акрон
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
15
Удары в створ
5
5
Угловые
1
10
Фолы
10
11
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти