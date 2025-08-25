Валерий Карпин отреагировал на слова президента «Сьона» об Антоне Миранчуке

Ранее Константин высказался о нелюбви россиянина к беговой работе.
— Президент «Сьона» сказал, что Антон был удивлён, что в Швейцарии надо много бегать.
— Никто не любит бегать. Вы знаете, кто любит это делать? Усэйн Болт? Ну вот он и бегает, поэтому он и не футболист, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Суммарно на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за швейцарский клуб в 25 матчах чемпионата страны.
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 10070 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Алексей Шпилевский
Голы
Динамо
Денис Макаров
(Хуан Хосе Касерес)
16′
Даниил Фомин
46′
Николас Маричаль
(Хуан Хосе Касерес)
90+3′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
15
Данил Глебов
10
Бителло
24′
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
7
Дмитрий Скопинцев
71′
21
Антон Миранчук
74
Даниил Фомин
71′
14
Эль Мехди Маухуб
44
Антонио Диас Рубенс
90′
50
Александр Кутицкий
33
Иван Сергеев
88′
13
Николя Муми Нгамале
77
Денис Макаров
88′
17
Ульви Бабаев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
40
Олакунле Олусегун
88′
8
Мамаду Майга
25
Свен Карич
77
Андрей Ивлев
32
Вадим Пигас
59′
23
Хуан Камило Кастильо
88
Даниил Лесовой
71′
16
Ярослав Крашевский
29
Лука Веснер Тичич
78′
78
Николай Калинский
20
Хуан Мануэль Боселли
60′
78′
75
Матвей Федоров
27
Вячеслав Грулев
59′
21
Реналдо Сефас
Статистика
Динамо
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
26
8
Удары в створ
11
2
Угловые
7
4
Фолы
11
16
Офсайды
2
5
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти