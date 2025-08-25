Махачкалинское «Динамо» подало протест в ЭСК РФС по итогам игры с «Зенитом»

Первое решение, по которому был подан протест, касается инцидента на 24-й минуте матча, когда в ворота «Динамо» был назначен пенальти после вмешательства VAR. В поданном протесте указано, что хавбек «Зенита» Андрей Мостовой при исполнении штрафного удара нарушил правила в борьбе с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе, создав таким образом преимущество своим партнерам, вследствие чего возникли предпосылки для назначения пенальти.