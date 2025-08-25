Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Хетафе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
13.25
П2
1.12
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
4
:
Волга
0
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» подало протест в ЭСК РФС по итогам игры с «Зенитом»

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» подало протест в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на три решения судейской бригады во главе с Павлом Кукуяном в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», сообщается в Telegram-канале команды из Дагестана.

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

В субботу «Зенит» на своем поле разгромил махачкалинское «Динамо» со счетом 4:0.

Первое решение, по которому был подан протест, касается инцидента на 24-й минуте матча, когда в ворота «Динамо» был назначен пенальти после вмешательства VAR. В поданном протесте указано, что хавбек «Зенита» Андрей Мостовой при исполнении штрафного удара нарушил правила в борьбе с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе, создав таким образом преимущество своим партнерам, вследствие чего возникли предпосылки для назначения пенальти.

Второй инцидент произошел на 31-й минуте матча. По мнению «Динамо», судейская бригада ошибочно не стала назначать пенальти после того, как защитник «Зенита» Страхиня Эракович в своей штрафной обхватил двумя руками Табидзе и толкнул его в спину.

Третий спорный эпизод произошел на 72-й минуте матча, когда защитник «Зенита» Густаво Мантуан в единоборстве ударил локтем в лицо футболиста «Динамо» Ражаба Магомедова, из-за чего тот упал на газон и потерял контроль над мячом, а соперник получил возможность развить голевую атаку.

«Все три эпизода требовали вмешательства арбитра VAR, каковым в матче “Зенит” — “Динамо” являлся Евгений Буланов из Саранска, однако этого не произошло. “Динамо” попросило ЭСК рассмотреть указанные эпизоды и дать им объективную оценку», — говорится в сообщении клуба.

«Зенит» идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков за 6 туров. Махачкалинское «Динамо» располагается на 13-й строчке с 5 очками, команда не может одержать победу в трех последних матчах чемпионата.

Зенит
4:0
Первый тайм: 2:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 16:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 31478 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Густаво Мантуан
35′
Юрий Горшков
(Максим Глушенков)
73′
Максим Глушенков
(Вильмар Барриос)
90′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
20
Педро
6
Ваня Дркушич
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
82′
23
Арсен Адамов
4
Юрий Горшков
86′
9
Сантос да Силва Жерсон
11
Луис Энрике
68′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
68′
10
Максим Глушенков
7
Александр Соболев
86′
51
Вадим Шилов
Динамо Мх
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
28′
70′
4
Идар Шумахов
25
Гамид Агаларов
70′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
7
Хазем Мастури
88′
53
Шамиль Гаджиев
47
Никита Глушков
77′
28
Сердер Сердеров
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
4
Угловые
3
4
Фолы
10
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти