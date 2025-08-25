Махачкалинское «Динамо» подало протест в ЭСК РФС по итогам игры с «Зенитом»

В субботу «Зенит» на своем поле разгромил махачкалинское «Динамо» со счетом 4:0.
Первое решение, по которому был подан протест, касается инцидента на 24-й минуте матча, когда в ворота «Динамо» был назначен пенальти после вмешательства VAR. В поданном протесте указано, что хавбек «Зенита» Андрей Мостовой при исполнении штрафного удара нарушил правила в борьбе с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе, создав таким образом преимущество своим партнерам, вследствие чего возникли предпосылки для назначения пенальти.
Второй инцидент произошел на 31-й минуте матча. По мнению «Динамо», судейская бригада ошибочно не стала назначать пенальти после того, как защитник «Зенита» Страхиня Эракович в своей штрафной обхватил двумя руками Табидзе и толкнул его в спину.
Третий спорный эпизод произошел на 72-й минуте матча, когда защитник «Зенита» Густаво Мантуан в единоборстве ударил локтем в лицо футболиста «Динамо» Ражаба Магомедова, из-за чего тот упал на газон и потерял контроль над мячом, а соперник получил возможность развить голевую атаку.
«Все три эпизода требовали вмешательства арбитра VAR, каковым в матче “Зенит” — “Динамо” являлся Евгений Буланов из Саранска, однако этого не произошло. “Динамо” попросило ЭСК рассмотреть указанные эпизоды и дать им объективную оценку», — говорится в сообщении клуба.
«Зенит» идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков за 6 туров. Махачкалинское «Динамо» располагается на 13-й строчке с 5 очками, команда не может одержать победу в трех последних матчах чемпионата.
Сергей Семак
Хасанби Биджиев
Андрей Мостовой
29′
Густаво Мантуан
35′
Юрий Горшков
(Максим Глушенков)
73′
Максим Глушенков
(Вильмар Барриос)
90′
16
Денис Адамов
20
Педро
6
Ваня Дркушич
25
Страхиня Эракович
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
82′
23
Арсен Адамов
4
Юрий Горшков
86′
9
Сантос да Силва Жерсон
11
Луис Энрике
68′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
68′
10
Максим Глушенков
7
Александр Соболев
86′
51
Вадим Шилов
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
28′
70′
4
Идар Шумахов
25
Гамид Агаларов
70′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
7
Хазем Мастури
88′
53
Шамиль Гаджиев
47
Никита Глушков
77′
28
Сердер Сердеров
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти