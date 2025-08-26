«Спартак» нашел новую звезду, ЦСКА не пустил лидера в Европу. Трансферы и слухи дня

Что в России
ЦСКА сохранит ключевого игрока
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев официально заявил, что клуб не намерен расставаться с полузащитником Матвеем Кисляком в летнее трансферное окно. Несмотря на активные слухи о интересе со стороны турецких клубов, в частности «Галатасарая», официальных предложений не поступало. Для сохранения Кисляка армейцы значительно повысили ему зарплату.
Дуарте остается в «Спартаке»
«Спартак» отказался от предложения бразильского «Интернасьонала» обменять защитника Алексиса Дуарте на 25-летнего защитника Витао с доплатой. Красно-белые предпочли сосредоточиться на других вариантах усиления обороны.
Что касается перехода Дуарте в бразильский «Сантос», он тоже на грани срыва. Бразильцы перестали выходить на связь с руководством Спартака, чем москвичи сильно недовольны.
Форвард «Крыльев Советов» может уехать в Турцию
Турецкий «Генчлербирлиги» проявляет интерес к 19-летнему нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Игнатенко. Согласно данным инсайдеров, клуб Суперлиги намерен арендовать молодого российского форварда с опцией последующего выкупа.
«Генчлербирлиги» рассматривает Игнатенко в рамках специальной квоты для молодых легионеров. Воспитанник самарской академии в текущем сезоне отличился голом в ворота «Ахмата».
«Спартак» решает судьбу Пруцева
Как сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая, московский «Локомотив» ведет работу по приобретению двух новичков: полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» и Данила Пруцева, у которого летом заканчивается контракт со «Спартаком». По информации Гурцкая, сделка по переходу Олейникова уже согласована и составит около 250 миллионов рублей с рассрочкой платежа.
Пруцев же сможет присоединиться к «Локомотиву» летомна бесплатной основе. При этом инсайдер Иван Карпов сообщает, что «Спартак» не планирует окончательно расставаться с Пруцевым. В связи с ужесточением лимита на легионеров клуб рассматривает вариант продления контракта с последующей арендой игрока.
Переход Маслова в Махачкалу сорвался
Трансфер защитника Павла Маслова в «Динамо» из Махачкалы не состоялся. Как сообщил гендиректор клуба Шамиль Газизов, стороны не смогли прийти к соглашению по условиям контракта. «Никаких недопониманий нет. Пожелали друг другу дальнейших успехов», — сказал Газизов.
Напомним, Маслов 7 июля покинул «Спартак» после истечения контракта, но пока не нашел себе новый клуб.
«Спартак» нашел нового левого защитника
«Спартак» отправил заявку на трансфер 24-летнего левого защитника «Утрехта» Суфьяна Эль-Каруани. Согласно данным голландской прессы, москвичи готовы предложить за футболиста около 3 миллионов евро плюс 2 млн бонусов. Интерес к игроку также проявляют «Порту» и «Марсель», по предложение «Спартака» остается самым конкретным.
В этом сезоне сезоне Эль-Каруани отдал три голевые передачи в трех играх — лучший результат Эредивизи наравне с Иваном Перишичем из ПСВ. В прошлом сезоне Суфьян Эль-Каруани играл не хуже — став самым результативным крайним защитником лиги (2+8 за 34 матча).
Что в мире
Доннарумма близок к переходу в «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. По данным журналистов, стороны близки к соглашению в 30 миллионов евро, что значительно ниже изначальных запросов парижского клуба. Итальянский вратарь уже договорился о личных условиях с «горожанами».
«Рома» приобретает перспективного защитника
Итальянская «Рома» договорилась с варшавской «Легией» о трансфере 20-летнего защитника Зелковского, рост которого составляет 194 сантиметра. Сумма сделки составит 6,6 миллиона евро. Бонусных выплат не будет, но, если «Рома» продаст игрока дороже, чем купила, то переведет «Легии» 10% от прибыли.
Тайные желания Родриго
Родриго недоволен своим положением в команде под руководством нового тренера Хаби Алонсо. Его игровое время сократилось из-за конкуренции с Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором. Несмотря на публичные заявления о желании остаться в Мадриде, 24-летний вингер тайно попросил агентов найти ему новый клуб этим летом.
Однако потенциальные покупатели усомнились в решительности Родриго покинуть испанский гранд. Хотя в прошлом матче против «Овьедо» бразилец публично выразил недовольство после замены и бросался предметами на бровке.
Довбик может перейти в Ла Лигу
Артем Довбик может продолжить карьеру в «Вильярреале». Испанский клуб ведет переговоры об аренде украинского форварда с правом выкупа и готов полностью покрыть его зарплату. Сообщается, что «Рома» одобрит сделку только после подписания адекватной замены Довбику.
Напомним, Артем Довбик перешел в «Рому» летом 2024 года из «Жироны». В дебютном сезоне за римский клуб он отличился 17 голами и двумя ассистами в 45 официальных матчах.
Автор: Денис Лебеденко