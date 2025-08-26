«Спартак» нашел новую звезду, ЦСКА не пустил лидера в Европу. Трансферы и слухи дня

Как сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая, московский «Локомотив» ведет работу по приобретению двух новичков: полузащитника Ивана Олейникова из «Крыльев Советов» и Данила Пруцева, у которого летом заканчивается контракт со «Спартаком». По информации Гурцкая, сделка по переходу Олейникова уже согласована и составит около 250 миллионов рублей с рассрочкой платежа.