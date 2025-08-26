«Спартак» принял окончательное решение по Карлосу Куэсте

Куэста выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.