Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.30
X
5.10
П2
1.44
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.70
П2
1.62
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.64
П2
9.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.92
П2
1.96
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Штурм
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.77
П2
2.71

«Спартак» принял окончательное решение по Карлосу Куэсте

Московский «Спартак» принял окончательное решение по поводу защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты.

Источник: Чемпионат.com

Красно-белые решили отказаться от этого подписания. Об этом сообщают турецкое издание Derin Gala 1905, а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Причины отказа «Спартака» от Куэсты пока не разглашаются.

Ранее СМИ сообщали, что российский клуб заплатит за 26-летнего игрока € 6,5 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 2 млн турецкий клуб может получить в виде бонусов. Сделка уже была согласована, футболист выразил готовность переехать в чемпионат России.

Куэста выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.