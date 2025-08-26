В «Зените» отреагировали на попадание Сантоса в итоговый список сборной Бразилии: «Ждем юридического заключения»

В октябре 2024 года Сантос получил российский паспорт. Если он сыграет за Бразилию, то снова будет считаться в РПЛ легионером.
— Дуглас Сантос попал в итоговый список сборной Бразилии на матчи в сентябре. Как в «Зените» отреагировали на эту новость? Если игрок будет выступать за Бразилию, то будет считаться легионером в РПЛ.
— Ждем юридического заключения, — сказал Медведев «СЭ».
В сентябре бразильская сборная, которую возглавляет Карло Анчелотти, проведет матчи отбора чемпионата мира-2026 с Чили (5 сентября) и Боливией (10 сентября). В список попал также нападающий «Зенита» Луис Энрике.