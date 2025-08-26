Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.12
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.70
П2
1.62
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.80
П2
4.50
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.75
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.90
П2
2.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Штурм
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.74
П2
2.85

В «Зените» отреагировали на попадание Сантоса в итоговый список сборной Бразилии: «Ждем юридического заключения»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал попадание защитника команды Дугласа Сантоса в итоговый список сборной Бразилии на сентябрьский сбор.

Источник: РИА "Новости"

В октябре 2024 года Сантос получил российский паспорт. Если он сыграет за Бразилию, то снова будет считаться в РПЛ легионером.

— Дуглас Сантос попал в итоговый список сборной Бразилии на матчи в сентябре. Как в «Зените» отреагировали на эту новость? Если игрок будет выступать за Бразилию, то будет считаться легионером в РПЛ.

— Ждем юридического заключения, — сказал Медведев «СЭ».

В сентябре бразильская сборная, которую возглавляет Карло Анчелотти, проведет матчи отбора чемпионата мира-2026 с Чили (5 сентября) и Боливией (10 сентября). В список попал также нападающий «Зенита» Луис Энрике.