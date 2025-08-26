Барриос не хочет покидать «Зенит»

Ранее El Deportivo сообщил, что колумбиец собирается вернуться на родину. По информации источника, 31-летний футболист уже предложил свои услуги «Атлетико Насьональ».
«Нет, это неправда. Вильмар не хочет покидать “Зенит” Продление контракта? У Вильмара еще 2 года. Но все возможно», — сказал Поссо «СЭ».
Колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. Он провел 231 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 7 результативными передачами. Контракт Барриоса с питерским клубом рассчитан до лета 2027-го.
Автор: Микеле Антонов