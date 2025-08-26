«Это в серой зоне». Что будет с лимитом «Зенита», если Сантос сыграет за Бразилию

— Дисциплинарный регламент РФС предусматривает только наказание за превышение количества легионеров на поле. В этом случае подается протест и клубу-нарушителю назначается техническое поражение. При этом регламенты РФС не устанавливают специального наказания за превышение лимита на легионеров в заявке. То есть это является «иным нарушением регламента соревнования». Логика РФС состоит в том, что у клуба технически не получится внести в заявку 14-го легионера (поверх лимита), что делает невозможным нарушение лимита на легионеров при заявке. В свою очередь, возможная ситуация с изменением статуса Дугласа Сантоса по ходу сезона является исключительной, поэтому находится в «серой зоне» регламентов РФС и РПЛ.