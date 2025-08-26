Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.10
П2
1.46
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.55
П2
1.60
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.76
П2
4.50
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.85
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.90
П2
2.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Штурм
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.74
П2
2.85

Дмитрий Губерниев поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

«Министерство спорта и РФС совместно примут оптимальный вариант по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ. Какие могут быть волнения, когда “Локомотив” очень неплохо выглядит с российскими игроками? Надо наших поддерживать, это первое. Второе: должны играть только сильные легионеры, третье: на данный момент мы не участвуем в еврокубках — нужно учитывать реалии сегодняшнего дня. Наверняка уже сформирована рабочая группа, она и решит, и сделает правильно. Чтобы всем было хорошо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.